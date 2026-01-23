Алматыда алғаш рет донорлық қабықты трансплантациялау жүргізілді

Алматыдағы Орталық қалалық клиникалық ауруханада 2025 жылы 11 107 операция жасалған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 648-ге көп. Оның 3 722-сі, яғни әрбір үшінші операция, аз инвазивті – науқасқа барынша аз зиян келтіретін заманауи технологиялар арқылы жүргізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы аурухана директоры Алмат Чорманов Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Марат Пашимовтың қатысуымен өткен 2025 жылғы ОҚКА қызметі туралы есеп барысында айтты.
Оның мәлімдеуінше, ауруханада алғаш рет ауыр жүрек жеткіліксіздігі бар науқасқа екі камералы кардиовертер-дефибриллятор имплантациясы жасалды. Сонымен қатар мамандардың көпсалалы бригадасы мидағы қан айналымының жіті бұзылуы кезінде тромбоэкстракция жүргізіп, ангиографиялық араласуларды енгізді.
Нейрохирургиялық бөлімде ми мен жұлынға нейростимуляторларды имплантациялау, кезбе нервтерді нейростимуляциялау, сондай-ақ омыртқа ауруларын аз инвазивті OLIF және DLIF әдістерімен емдеу енгізілді. Барлық операциялар нейронавигациялық операциялық микроскоп көмегімен жүргізіледі, - деді Алмат Чорманов.
Сондай-ақ урология саласында плазмалық трансуретральды булану, қуық асты безінің қатерсіз гиперплазиясын энуклеациялау және қашықтықтан литотрипсия әдісі игерілгенін атап өтті.
Аурухана басшысының айтуы бойынша, ОҚКА 5 бейін және 17 технология бойынша жоғары технологиялық медициналық көмек көрсетеді. 2025 жылы стереотактикалық операциялар мен кардиоресинхрондау құрылғыларын имплантациялауды қоса алғанда, 4 жаңа жоғары технологиялық емдеу әдісі енгізілді.
Аурухана донорлық ұйым ретінде де жұмыс істейді. 2025 жылы қайтыс болғаннан кейінгі донорлардан көпмүшелі органдарды алудың төрт жағдайы тіркеліп, бірнеше өмірлік маңызды трансплантациялық оталар жасалды. Алматыда алғаш рет донорлық қабықты трансплантациялау да жүргізілді: бірден бірнеше органдар қолданылып, есепті жылы кератопластика арқылы алты операция жасалды, - деді ол.
Соңында Марат Пашимов бүйрек трансплантациясын енгізу қажеттігіне тоқталды. Айта кетерлігі, медициналық орталық Алматының үшінші деңгейдегі медициналық орталығы ретінде барлық қажетті ресурстарға ие.
Жиын қорытындысында Марат Пашимов ОҚКА-ға кадр саясатын жетілдіруді, мамандар сабақтастығын қамтамасыз етуді, қабылдау бөлімшесінің жұмыс сапасын арттыруды тапсырды. Қала тұрғындарына сапалы медициналық көмек көрсету үшін нейрохирургия мен жоғары технологиялық медициналық көмек қызметтерін дамытудың маңызын атап өтті.
Жанерке ЖӘКЕН