Алматыда алдағы бес жылда сүрілетін үйлердің тізімі белгілі болды
2026 жылғы жол картасына сәйкес, биыл 1 165 ескі пәтердің меншік иесін жаңа әрі жайлы тұрғын үйлерге көшіру жоспарланып отыр.
Бұл нысандар 2030 жылға дейінгі тұрғын үй қорын жаңғырту бағдарламасына енгізілген. Бағдарлама аясында 1930-1980 жылдары салынған екі қабатқа дейінгі тозығы жеткен және апатты тұрғын үйлерді кезең-кезеңімен жаңарту көзделген. Сонымен қатар инженерлік инфрақұрылымды қайта жаңғыртуды қажет ететін жеке тұрғын үйлер, өндірістік, коммерциялық және қоғамдық нысандар да қамтылған.
Қазіргі таңда реновацияны қажет ететін үйлердің ең көбі Түрксіб ауданында орналасқан (585 үй). Одан кейін Бостандық ауданында – 269, Жетісу ауданында – 141, Алмалы ауданында – 135, Алатау ауданында – 102, Медеу ауданында – 82, Әуезов ауданында – 65, ал Наурызбай ауданында 24 тұрғын үй жаңартуды қажет етеді.
Сонымен қатар қаладағы 71 тұрғын үй тектоникалық жарықтардың бойында орналасқаны анықталған. Бұл үйлерде жалпы 734 пәтер бар. Мұндай нысандардың басым бөлігі Бостандық ауданында шоғырланған. Сондай-ақ Медеу, Жетісу, Алмалы, Әуезов және Алатау аудандарында да сейсмикалық қауіпті аумақта орналасқан тұрғын үйлер бар.
Бағдарлама аясында тұрғындарға техникалық паспорттағы мәліметтер негізінде «бөлме орнына бөлме» қағидаты бойынша жаңа тұрғын үй ұсынылады. Бұл ретте пәтерде тіркелген немесе нақты тұратын адамдар саны есепке алынбайды. Берілетін баспана меншік құқығымен рәсімделеді және уақытша тұрғын үй мәртебесіне ие болмайды.
Егер меншік иесі ұсынылған көшу шарттарымен келіспесе, ескі үйде тұруына болады. Алайда мұндай жағдайда тұрғын үйді әрі қарай пайдалануға байланысты барлық тәуекел мен жауапкершілік өзіне жүктеледі.
2026 жылғы жол картасына сәйкес, биыл 1 165 ескі пәтердің меншік иесін жаңа әрі жайлы тұрғын үйлерге көшіру жоспарланып отыр.
Сонымен қатар, алдағы бес жылда елордадағы тозығы жеткен 174 тұрғын үйді бұзу жоспарланып отыр. Оның ішінде 2026 жылы 675 пәтерді қамтитын 25 көпқабатты тұрғын үй сүріледі. Бұл үйлердің басым бөлігі Сарыарқа және Байқоңыр аудандарында орналасқан.
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