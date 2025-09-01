Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Алматыда алапат өрт болып жатыр

Бүгiн, 17:15
403
Бөлісу:
Төтенше жағдайлар министрлігі
Фото: Төтенше жағдайлар министрлігі

Алматы қаласы Алатау ауданындағы Н. Данченко көшесінде орналасқан автокөліктерге техникалық қызмет көрсету орталығы өртенді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, өрт туралы дабыл 1 қыркүйек күні сағат 14:07-де түскен.

Алматыда алапат өрт болып жатыр

Алғашқы бөлімшелер келген кезде өрт өршіп кеткен. Өрт сөндірушілер өрттің жоғары дәрежесі бойынша жұмыс істеді. Алғашқы бөлімшелердің жетуіне жолдағы көлік кептелісі кедергі келтірді, – деп мәлімдеді ведомствоның баспасөз қызметі.

Ғимараттан 4 газ баллоны, 2 оттегі баллоны, сондай-ақ техникалық қызмет көрсету станциясынан 3 автокөлік эвакуацияланды.

Алматыда алапат өрт болып жатыр

Өрт сөндірушілер жеткен соң екі учаскеде тілсіз жауды ауыздықтау жұмыстары жүргізілді. Қазіргі уақытта ғимараттың шатыры құлап жатыр. Оқиға орнында автопойыз жұмыс істеуде, су үздіксіз жеткізіліп жатыр. 

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Семейде 600 орындық жаңа мектеп ашылды
Келесі жаңалық
Көктөбеде Жаңа адамдар ұйымдастырған "Жаңа ритмге қосыл" ауқымды перформансы өтті
Өзгелердің жаңалығы