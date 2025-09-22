Алматыда 18 жастағы қызды зорлады деген күдікпен такси жүргізушісі ұсталды

Алматыда жас қызды зорлады деген күдікпен ер адам ұсталды, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Жәбірленушінің туыстарының айтуынша, күдікті такси жүргізушісі болып істеген және бұған дейін қызға қырындап жүрген.
Қазнетте Алматыда 18 жастағы қыздың зорлыққа ұшырағаны туралы ақпарат тарады. Туыстарының айтуынша, кешкісін ол байланысқа шықпай қалған, ал біраз уақыттан кейін таныс емес такси жүргізушісі зорлағанын мойындаған.
Алматы қаласы Полиция департаменті бұл оқиғаны растады.
Жәбірленушінің арызында көрсетілген деректер бойынша Медеу аудандық полиция басқармасы қызметкерлері қылмыс белгілері бойынша дереу қылмыстық іс қозғады. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды, – деді полиция.
Ведомство тергеу амалдарының жалғасып жатқанын атап өтті.
Алматы полициясы объективті әрі жан-жақты тергеуді қамтамасыз етеді, – деді полиция.
Еске салайық, бұған дейін Астанада “зорлады” деп ер адамды бопсалаған әйел ұсталды.