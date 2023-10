Алматы тауларында туристік ақпараттық тақтайшалар орнатылды

Біз тау инфрақұрылымын дамытуға ерекше назар аудара отырып, туристік тәжірибені жақсарту бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Орнатылған тақтайшалар туристерді бір мезгілде хабардар етеді және экологиялық жауапкершілікке шақырады. «Табиғатты қорғаңыз және үйге жағымды әсерлермен оралыңыз!» «Make earth green to keep it clean!», «Өзіңізден кейін, тазалықты сақтағаныңыз үшін рахмет!», «Our climate is changing; why aren’t we?» – тау әуесқойлары үшін табиғи байлыққа ұқыпты қарау туралы еске салып тұрады, – деді Almaty Tourism Bureau басшысы Камила Лұқпанова.