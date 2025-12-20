Алматы тауларында қыз баланың мәйіті табылды

Алматы тауларында құтқарушылар жас қыздың мәйітін тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қайғылы хабарды жеткізуге мәжбүрміз: бүгін құтқару қызметтері кеше Букреев шыңы маңында жоғалып кеткен қыз болуы мүмкін әйел адамның мәйітін тапты. Соңғы сәйкестендіру барлық қажетті сараптамалар аяқталғаннан кейін жүргізіледі, – деп хабарлады Алматыдағы Pioneer тау-шаңғы курортының баспасөз қызметі әлеуметтік желілерде.
Курорт өкілдерінің айтуынша, оқиға курорт аумағынан тыс, трассалардан әрі олардың жауапкершілік аймағынан тыс жерде болған.
Бойжеткен таулы аймаққа өз бетінше, жалғыз шыққан, құтқару қызметтерінде тіркелмеген. Марқұмның туған-туыстары мен жақындарына шын жүректен көңіл айтамыз. Баршаңызды қауіпсіздік ережелерін сақтауға, жабдықталған бағыттардан шықпауға және тауға жалғыз бармауға шақырамыз, – делінген хабарламада.