Алматы – Ташкент халықаралық бағытында "Әйелдер вагоны" іске қосылады

Қазіргі уақытта пойыз күн сайын қатынайды:
- Алматы станциясынан жөнелуі – 19:05;
- Ташкент станциясына келуі – 12:53 (Ташкент уақытымен);
- Ташкент станциясынан жөнелуі – 14:41 (Ташкент уақытымен);
- Алматы станциясына келуі – 08:51.
Жаңа вагонның іске қосылуына байланысты "Әйелдер вагоны" қызметі қолжетімді бағыттардың саны 14-ке жетеді:
- №77/78 "Алматы – Маңғыстау";
- №351/352 "Алматы – Маңғыстау";
- №45/46 "Павлодар Түркістан";
- №37/38 "Маңғыстау – Семей";
- №47/48 "Атырау – Астана";
- №33/34 "Ақтөбе – Алматы";
- №3/4 "Астана – Алматы";
- №71/72 "Астана – Шымкент";
- №353/354 "Астана – Семей";
- №23/24 "Ақтөбе – Алматы";
- №25/26 "Алматы – Шымкент";
- №613/614 "Орал – Маңғыстау";
- №81/82 "Нұрлы жол – Орал";
- №1/2 "Алматы-2 – Ташкент".
"Әйелдер вагонында" ересек адамның еріп жүруімен 7 жасқа дейінгі ұл балаларды қоса алып жүруге рұқсат етіледі. Бұл вагондарға билеттер тек әйелдерге сатылады, ал жолаушыларға тек жолсерік әйелдер қызмет көрсетеді.
Билеттер пойыз жөнелтілетін күнге дейін 45 тәулік бұрын сатылымға шығарылады. Бұл жолаушыларға сапарын алдын ала жоспарлауға мүмкіндік береді.