Алматы көшесінде тағы да жол апаты тіркелді.
Кеше 2026, 23:53
Фото: скрин
Алматыда Дулати көшесінде, мешіт маңындағы ауданда жол-көлік оқиғасы болып, соның салдарынан көліктердің бірі аударылып қалған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әлеуметтік желіде оқиға орнынан түсірілген видео көпшілікті алаңдатты.
Оқиға 24 наурыз күні күннің екінші жартысында болған. Кадрлардан оқиға орнының жанында екі жедел жәрдем көлігі мен патрульдік автокөлік тұрғанын көруге болады.
Төбесіне аударылып қалған жол талғамайтын көлік қайтадан дөңгелегіне тұрғызылған.
Зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.
Айта кетейік, бұған дейін 21 наурыз күні әл-Фараби даңғылының бойында 3 адамның өмірін қиған ауыр жол-көлік оқиғасы орын алған.
