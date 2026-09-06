Алматы облысында көпқабатты үйдің ауласында жүргізуші екі баланы қағып кетті
Зардап шеккен екі бала ауруханаға жеткізілді.
Алматы облысында Chevrolet Cobalt көлігінің жүргізушісі көпқабатты үйдің ауласында екі баланы қағып кетті.
Жол-көлік оқиғасы 4 қыркүйекте сағат 18:20 шамасында Талғар ауданы Бесағаш ауылындағы «Нұрия» тұрғын үй кешенінің аумағында болған.
Жергілікті тұрғындардың болжамынша, көлік шамамен 40 км/сағ жылдамдықпен жүруі мүмкін. Алайда бұл ақпарат әзірге ресми түрде расталған жоқ.
Куәгерлер оқиғадан кейін зардап шеккендердің бірі – қыз бала біраз уақыт ес-түссіз жатқанын да айтқан.
Полиция қызметкерлері екі кәмелетке толмаған жаяу жүргіншіні қағып кеткен Chevrolet Cobalt көлігінің 25 жастағы жүргізушісін жауапкершілікке тартты. Жол-көлік оқиғасы 4 қыркүйекте сағат 18:20 шамасында Талғар ауданы Бесағаш ауылындағы «Нұрия» тұрғын үй кешенінің аумағында болды. Оқиға салдарынан балалар әртүрлі дене жарақатын алып, қажетті медициналық көмек көрсету үшін ауруханаға жеткізілді, – деп мәлімдеді Алматы облысының полициясы.
Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін, әсіресе балалар болуы мүмкін тұрғын үй аумақтарында қатаң сақтауға шақырды.
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