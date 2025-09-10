Алматы облысында 20 жастағы жігіттің денесі табылды

Алматы облысындағы Бесағаш ауылында орналасқан көпқабатты үйлердің бірінің тұрғындары жас жігіттің денесін тауып алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы мәлімет әлеуметтік желілер арқылы тарады.
Оқиға 8 қыркүйекте «Аспан сити» тұрғын үй кешенінде болғаны белгілі. Алынған деректерге қарағанда, жас жігіт 12-қабаттағы ортақ балконнан секіріп кеткен.
Алматы облыстық полиция департаментінің мәліметінше, 8 қыркүйек күні Бесағаш ауылындағы тұрғын үй кешендерінің бірінде Алматы қаласының 20 жастағы тұрғынының суицид жасау дерегі бойынша тергеу басталған. Қазіргі таңда істің барлық мән-жайын анықтау мақсатында жан-жақты тергеу жүргізілуде. Бастапқы болжам бойынша, марқұм бұған дейін де өзін-өзі өлтіруге әрекет жасаған болуы мүмкін.
Тергеу нәтижелері бойынша заң аясында тиісті шешім қабылданатыны айтылды.