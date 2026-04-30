Алматы маңында картон зауытындағы қойма өртенді

Кәсіпорын аумағындағы қойма ангарынан өрт шыққан. Құтқарушылар өрттің жоғарғы деңгейі бойынша жұмыс істеуде.

Фото: видеодан алынған кадр

Алматы облысында картон зауыты аумағында өрт шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, оқиға Қарасай ауданына қарасты Абай ауылында болған.

Картон зауыты аумағындағы қойма ангарында өрт орын алды, – деп хабарлады ведомство.

Алдын ала мәлімет бойынша, ғимарат ішінде адамдар болмаған. Өрттің беті қайтарылғаны айтылды.

Оқиға орнында су үздіксіз беріліп, бірнеше өрт сөндіру оқпаны іске қосылған.

