Алматы маңында картон зауытындағы қойма өртенді
Кәсіпорын аумағындағы қойма ангарынан өрт шыққан. Құтқарушылар өрттің жоғарғы деңгейі бойынша жұмыс істеуде.
Бүгiн 2026, 18:29
Бүгiн 2026, 18:29Бүгiн 2026, 18:29
96Фото: видеодан алынған кадр
Алматы облысында картон зауыты аумағында өрт шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, оқиға Қарасай ауданына қарасты Абай ауылында болған.
Кәсіпорын аумағындағы қойма ангарынан өрт шыққан. Құтқарушылар өрттің жоғарғы деңгейі бойынша жұмыс істеуде.
Картон зауыты аумағындағы қойма ангарында өрт орын алды, – деп хабарлады ведомство.
Алдын ала мәлімет бойынша, ғимарат ішінде адамдар болмаған. Өрттің беті қайтарылғаны айтылды.
Оқиға орнында су үздіксіз беріліп, бірнеше өрт сөндіру оқпаны іске қосылған.
Ең оқылған:
- Қазақстанда 1 мамырдан бастап не өзгереді?
- Қазақстанда дәрі-дәрмек бағасы арзандап, 75 млрд теңге үнемделді
- Кезекте жоқ 15 адам заңсыз пәтер алған: Ақтөбеде экс-шенеунік сотталды
- Атыраудағы қанды оқиға: Қоғамды дүрліктірген қылмыс сотқа қашан жіберіледі?
- Абай облысында шахтадағы апат: Марқұмның артында үш баласы қалды