Алматы хайуанаттар бағында екі марал төлі дүниеге келді
Хайуанаттар бағындағы маралдар отбасы биыл бірден екі төлмен толықты.
27 Қыркүйек 2026, 21:23
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