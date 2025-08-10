Алматы Дженнифер Лопестің шоуына дайын

Алматыда әлемдік поп-жұлдыз Дженнифер Лопестің көптен күткен концертіне дайындық қыза түсті. Бүгін, 10 тамызда өтетін шоу мегаполистің Орталық стадионында ұйымдастырылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алматы қаласы әкімдігінің хабарлауынша, 220-дан астам техникалық маман тәулік бойы жұмыс істеп, көпдеңгейлі сахнаны құрастыру, жарық пен дыбыс жүйелерін орнату, фан-аймақтар мен VIP секторларын жабдықтау жұмыстарын аяқтап жатыр.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, Алматы бір күнге әлемдік поп-музыканың орталығына айналып, көрермендер Джей Лоның әсерлі шоуын тамашалайды.
Бұған дейін Дженнифер Лопестің концерті Астанада өткен болатын.