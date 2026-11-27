Алматы әуежайы күннен қуат өндіруі мүмкін
2030 жылға қарай ең жоғары жүктеме кезінде әуежайға 32 мегаватт қуат қажет болуы мүмкін. Бұл 2023 жылғы деңгейден бес еседен астам жоғары. Әуежай өз аумағында күн электр станциясын салу мүмкіндігін қарастырып отыр. Алайда станцияның қуатын есептемес бұрын екі сұраққа жауап қажет. Күндіз артық өндірілген электрді кім сатып алады? Ал күн батқан соң әуежай электрді қайдан алады? Бұл туралы Астанада өткен II Қазақстан-Франция декарбонизация форумында Алматы халықаралық әуежайының экология бөлімінің басшысы Маржан Напенова айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Әуежайға қанша қуат қажет?
Маржан Напенованың айтуынша, әуежай нысандары жаңартылып, аумағы кеңейген сайын электрге сұраныс та өсіп келеді. 2023 жылы жүктеме ең жоғары сәтте әуежайға 5,9 мегаватт қуат қажет болған. Болжам бойынша, бұл көрсеткіш 2030 жылы 32 мегаватқа, ал 2050 жылы 50 мегаватқа жетуі мүмкін. Бұл сандар әуежайдың ең жоғары сұранысын көрсетеді. Күн станциясы сол сұраныстың қанша бөлігін өтей алатыны әзірге есептеліп жатыр деген мәлімет айтылған жоқ.
Форумда Напенова станция орналасуы мүмкін жерді картадан көрсетті.
Қазір әуежай аумағында жобаға пайдалануға болатын шамамен 42 гектар жер бар. Картада станцияны кейін кеңейтуге болатын аумақ та белгіленген. Кеңейтудің қаншалықты орынды екенін техникалық-экономикалық зерттеу көрсетуі тиіс,-деді ол.
Күндізгі артық электрді желі қабылдай ала ма?
Әуежай тәулік бойы жұмыс істейді. Күн ашық кезде станция әуежайға сол сәтте қажет мөлшерден көп электр өндіруі мүмкін. Ал кешке күннен қуат өндіру тоқтағанымен, әуежайдың жұмысы жалғаса береді. Напенованың айтуынша, станцияның қуатын таңдағанда осы екі жағдайды да ескеру керек.
Түсте күн станциясы артық электр өндірсе, жергілікті желі оның қаншасын қабылдай алады? Бұл электрді кім сатып ала алады? Ал станциямыз аз қуат өндірген кезде басқа өндірушілерден қандай жаңартылатын электр энергиясын ала аламыз?,-деді Маржан Напенова.
Оның пікірінше, мұны жобаның бастапқы кезеңінде келіскен жөн. Әуежай алдымен өзіне тәуліктің қай мезгілінде қанша қуат қажет болатынын көрсетеді. Желі операторы станцияны желіге қосу мүмкіндігін және артық қуаттың қаншасын қабылдай алатынын нақтылауы керек. Ал жаңартылатын энергия өндірушілері әуежайдың өз станциясы сұранысты өтей алмайтын уақытта қанша электр жеткізе алатынын бағалайды.
Сатып алынатын энергияның үлесі қандай?
Напенованың сөзінше, әуежай парниктік газдар шығарындыларын үш санат бойынша есептеген. Есепке әуежайдың өз қызметінен тікелей бөлінетін шығарындылар, сырттан сатып алатын энергияны өндіру кезінде пайда болатын шығарындылар және қызметіне байланысты өзге де жанама шығарындылар кірген.
Әуежай есебінде ең үлкен үлес екінші санатқа, яғни сырттан сатып алынатын энергияға тиесілі болған. Сондықтан әуежай электрдің бір бөлігін өз аумағында күннен өндіруді осы шығарындыларды азайтудың бір жолы ретінде қарастырып отыр.
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