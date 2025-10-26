Алматы ауа сапасын қорғауға арналған жаңа ережелер әзірлеп жатыр

Алматыда таза әрі жайлы қалалық орта қалыптастыру бойынша жұмыс жалғасуда. Басым бағыттардың бірі – "Атмосфералық ауаны қорғау саласындағы арнайы экологиялық талаптарды енгізу туралы" атмосфералық ауаны қорғау ережелері жобасын әзірлеу. Құжат бойынша қоғамдық тыңдаулар биылғы тамыз айында өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ереже жобасының негізгі мақсаты – мегаполистегі атмосфералық ластану деңгейін жүйелі түрде төмендету. Алматы қаласының Экология басқармасының деректері бойынша, қаладағы барлық шығарындылардың 60%-ына дейін автокөлік көлігі тиесілі. Қалған бөлігі жеке тұрғын секторы мен өнеркәсіптік нысандар, моншалар, кәуапханалар, қоғамдық тамақтану және құрылыс нысандары сияқты стационарлық ластаушы көздердің қызметіне байланысты.
Ережелер жобасы қаланың болашақ экологиялық саясатының негізін қалыптастырады. Оның базасында зиянды шығарындыларды азайтуға және ауаның сапасын арттыруға бағытталған нақты шаралар мен тетіктер кезең-кезеңімен енгізілетін болады. Ұсынылып отырған шаралардың қатарында – стационарлық ластаушы көздерді жаңғырту, экологиялық отын түрлеріне көшу және басқа да бағыттар бар.
Ереже жобасын қабылдау және іске асыру қаланың экологиялық жағдайын жақсартуға және алматылықтардың өмір сүруіне қолайлы орта қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар қала тұрғындары ауа сапасының тікелей автокөліктер санына және экологияға деген жалпы көзқарасқа байланысты екенін атап өтуде. "Таза ауа аймағы/Зона чистого воздуха" жобасы аясындағы сауалнамаға сәйкес, таза ауа жұту үшін көптеген азаматтар тауға шығуға мәжбүр. Алматылықтардың пікірінше, жағдайды жақсарту тек бірлескен күш-жігер арқылы мүмкін, өйткені ауа ластануы мәселесі жаһандық сипатқа ие.