Алматы гастро-туризм орталығына айналды
Алматы асханасы халықаралық танымалдылыққа ие болды
Алматы Орталық Азиядағы басты гастрономиялық бағытқа айналып келеді. Қала танымал Eater басылымының «Where to Eat 2026» гастрономиялық бағыттар тізіміне енді.
Тізімді жасаушылар соңғы бірнеше жылда Алматы өңірдегі бас аспаздардың басын қосқан алғашқы Almaty Food Fest фестивалін өткізіп, өзінің алғашқы гастрономиялық гидін жарыққа шығарғанын ерекше атап өтті.
Басылымның бағалауынша, кеспесі мол бесбармақ, классикалық қазы, ет қосылған самса, қуырылған бауырсақ пен қуырылған лағман арқылы саяхатшылар жергілікті көшпелі дәстүрлердің мұрасын, сондай-ақ ұйғыр, орыс, өзбек, корей, түрік және үнді асханаларының ықпалын сезіне алады. Дәстүрлі дәмдер Көк базарда әлі де кеңінен тараған, ал нео-көшпелі бағыттағы заманауи мейрамханалар оларды заманауи үлгіде ұсынады.
«Биыл тамақтануға арналған ең үздік саяхат бағыттарын таңдағанда, біз тек үздік мейрамханаларды ғана емес, сонымен қатар оларды шын жүректен ұсынатын адамдарды да іздедік. Авторларымыз бұл тізімге өздері жақсы білетін (көбі бұл жерлерді үйім деп санаған) орындарды енгізді, ал бас аспаздар мен рестораторлар өздеріне дем беретін әлемнің түкпір-түкпіріндегі дәмді ас әзірлейтін орындарды ұсынды. Қазақтың нео-көшпелі той дастарханы биыл алда керемет дәмді сапар күтіп тұрғанына еш күмән қалдырмайды», – деп жазады басылым.
Айта кетейік, Eater – мейрамханалар мен гастрономия туралы әлемдегі ең ықпалды басылымдардың бірі. Оның тізіміне ену қаланың халықаралық танымалдылығын арттырып, гастрономиялық туризмнің дамуына оң ықпал етеді.
Еске салайық, бұған дейін Қазақ тағамдары әлемнің үздік 100 асханасының қатарына енген болатын.
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