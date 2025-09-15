Әлішер Мұқажан Ақпарат комитеті төрағасы қызметіне тағайындалды

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің бұйрығымен Мұқажан Әлішер Қуатұлы Ақпарат комитеті төрағасы қызметіне тағайындалды, деп хабарлайды BAQ.KZ Үкіметтің Баспасөз қызметі сілтеме жасап.
Әлішер Қуатұлы 1992 жылы Алматы қаласында дүниеге келген.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін, Д.Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясын, Тұран университетін бітірген.
Еңбек жолын 2015 жылы жеке құрылымдарда бастады.
2017 жылдың қаңтар-маусым айларында ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығының аға сарапшысының міндетін атқарушы.
2017–2018 жылдары — ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі баспасөз қызметінің сарапшысы.
2019–2023 жылдары — ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі БАҚ-пен өзара іс-қимыл департаментінің сарапшысы, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі (кейіннен Мәдениет және ақпарат министрлігі) БАҚ саласындағы мемлекеттік саясат департаменті директорының орынбасары.
2023 жылдың желтоқсан айынан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат комитеті төрағасының орынбасары болып қызмет атқарды.