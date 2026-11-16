Әлихан Мәулет батуттағы гимнастикадан әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды
Қазақстандық спортшы 17-21 жас аралығындағы гимнастар арасында қос шағын батутта өнер көрсетіп, финалда екінші орынға ие болды.
16 Қараша 2026, 21:08
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16 Қараша 2026, 21:0816 Қараша 2026, 21:08
130Фото: olympic.kz
Қазақстан құрамасының өкілі Әлихан Мәулет батуттағы гимнастикадан жас ерекшеліктері бойынша Нанкинде (Қытай) өткен әлем чемпионатында күміс медаль жеңіп алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстандық спортшы 17-21 жас аралығындағы гимнастар арасында қос шағын батутта өнер көрсетіп, финалда екінші орынға ие болды.
Бірінші орынды 28,600 ұпай жинаған ресейлік Лев Бусарев иеленді. Ал америкалық Кейсен Мааг 23,900 ұпаймен қола жүлдеге қол жеткізді.
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