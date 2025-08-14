Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Алғашқы ғылыми-мәдени хаб – "Мағжан орталығы" ашылды

Бүгiн, 20:38
89
Үкіметтің баспасөз қызметі
PHOTO
Фото: Үкіметтің баспасөз қызметі

Петропавл қаласында ұлт ақыны, ойшыл, ағартушы Мағжан Жұмабаевтың есімін иеленген еліміздегі алғашқы ғылыми-мәдени хаб – "Мағжан орталығы" ашылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мағжан Жұмабаев атындағы ғылыми-мәдени орталықтың ашылуы – рухани жаңғырудың жаңа бағдары Петропавл қаласында ұлт ақыны, ойшыл, ағартушы Мағжан Жұмабаевтың есімін иеленген еліміздегі алғашқы ғылыми-мәдени хаб – "Мағжан орталығы" ашылды. 

Жаңа орталық тек тарихи мұраны жаңғырту орны ғана емес, ғылыми зерттеулер, мәдени-ағартушылық бағдарламалар, халықаралық диалогтар мен шығармашылық жобалар жүзеге асатын заманауи зияткерлік кеңістік болмақ.

