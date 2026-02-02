Әлеуметтік желі: Түркия балаларға тыйым салды

Түркия Республикасының Отбасы және әлеуметтік қызметтер министрлігі балаларды әлеуметтік желілердің зиянды әсерінен қорғауға бағытталған шараларды аяқтады. Тиісті заңнамалық түзетулерден кейін Түркия балаларды интернеттің теріс әсерінен қорғауға бағытталған ереже енгізуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Haber Global-ға сілтеме жасай отырып.
Ережеге сәйкес, 15 жасқа толмаған балаларға ата-аналарының рұқсатымен де әлеуметтік желілерде аккаунттар ашуға тыйым салынады. Оларға тек жасына сәйкес ойындарға кіруге рұқсат етіледі.
Әлеуметтік желілерді жеткізушілер балалардың цифрлық кеңістіктегі қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тиімдірек шаралар қабылдауы және оларды цифрлық тәуелділіктен қорғау үшін маңызды қадамдар жасауы керек екені атап өтілді. Ұсынысқа сәйкес, ойындарға жалпы жас шектеуі қойылмайды, бірақ жас рейтингі жүйесі енгізіледі және балалар тек өз жас тобына сәйкес ойындарды пайдалана алады.
Сонымен қатар, әлеуметтік желілерде жасты тексеру жүйелерінің процедуралары мен принциптері арнайы ережелермен анықталады. Тағы бір ұсыныс балалар цифрлық ортаны пайдаланған кезде ата-аналардың басшылығы мен бақылау құқықтарын пайдалануға қатысты.
Бұл бастама сонымен қатар пайдаланушыларға заңсыз немесе зиянды мазмұн туралы хабарлауға мүмкіндік беретін белсенді электрондық шағымдар механизмін құру арқылы платформалардың міндеттерін кеңейтуге бағытталған.