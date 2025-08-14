Әлемдегі ең үлкен ұшақ Италияда жасалады

Италия WindRunner деп аталатын әлемдегі ең үлкен жүк ұшағын жасауға дайындалуда. Заманауи электр станцияларына арналған жел турбиналары сияқты ірі жүктерді тасымалдауға арналған бұл бірегей ұшақ авиация және жаңартылатын энергия саласындағы жаңа қадам болмақ, деп хабарлайды BAQ.KZ initalia.virgilio.it сайтына сілтеме жасап.
WindRunner жобасын MIT профессоры Марк Лундстромның жетекшілігімен 2016 жылы негізі қаланған американдық Radia стартапы әзірледі. Стартап Дүниежүзілік экономикалық форумда өсу әлеуеті жоғары компания ретінде танылды, бұл оның ағымдағы мәселелерді шешудегі инновациялық көзқарасын растайды.
WindRunner ұзындығы 108 метр, қанатының ұзындығы 80 метр, ұшу қашықтығы 2000 шақырым болады. Ұшақ Италияда жасалады, онда фюзеляж бойынша Леонардо және шасси үшін Magnaghi Aerospace сияқты компаниялармен келісімдер жасалған. Сондай-ақ басқа да құрамдас бөліктер бойынша испан, голланд және ағылшын өндірушілерімен ынтымақтасу жоспарлары бар.
WindRunner құрастыру орталығы Grottaglie зауыты орналасқан Пулия қаласында орналасады, сонымен қатар Кампания мен Калабрия аймақтары оқу жобаларына қатысады. Жоба 2500-ге жуық жұмыс орнын ашады және бірнеше миллиард еуро инвестиция тартады, бұл өндірісті жеткізу тізбегін айтарлықтай күшейтеді деп күтілуде.
Біз өндірісті осы жылдың соңына қарай бастаймыз, алғашқы жеткізілім 2030 жылға жоспарланған, – деп атап өтті Еуропадағы және Италиядағы Radia президенті Джузеппе Джордо.
Оның айтуынша, компания жылына бес ұшақ, барлығы 120 WindRunner шығаруды жоспарлап отыр, олар мега-жел турбиналарын жеткізу үшін бас компанияға беріледі.
Джордо итальялық өндірістің Radia үшін стратегиялық маңызды болатынын атап өтіп, компанияның энергияның ауысуын жеделдету мен революциялық технологияларды енгізуге деген ұмтылысын атап өтті. Ол сондай-ақ бюрократиялық қиындықтарға қарамастан, Италия осы өршіл жобаны жүзеге асырудың негізгі серіктесі болып қала беретінін қосты.