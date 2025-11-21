Әлемдегі ең сұлу ару анықталды

25 жастағы мексикалық Фатима Бош «Әлем аруы – 2025» байқауының жеңімпазы атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бангкокта өткен «Әлем аруы – 2025» байқауына 120 елдің сұлулары қатысты.
Биылғы іс-шара ұйымдастырушылық жағынан түрлі дауларға ұшырап, ең көп талқыланған оқиғалардың бірі болды.
Байқауда 25 жастағы мексикалық Фатима Бош жеңімпаз атанды. Оған тәжді “Әлем аруы – 2024” иегері, даниялық Виктория Кьер Тейлвиг табыстады.
Финалда ол Таиланд, Венесуэла және Филиппин аруларын жеңіп шықты.
Фатима сән саласындағы жобалармен айналысады, онкологиялық ауруы бар балаларға көмектеседі, сондай-ақ мигранттарды қолдау мен табиғатты қорғау жобаларына үнемі қатысады.
Әлем сұлуларының Топ-5 тізімі:
• 1-вице-мисс — Правинар Сингх (Таиланд)
• 2-вице-мисс — Стефани Абасали (Венесуэла)
• 3-вице-мисс — Ахтиса Манало (Филиппин)
• 4-вице-мисс — Оливия Ясе (Кот-д’Ивуар)
Айта кетейік, Қазақстан атынан байқауға Дана Алмасова қатысты.
Сондай-ақ, жақында "Қазақ аруы – 2025" байқауының жеңімпазы анықталған болатын.