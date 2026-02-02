Әлемде: Түркиядағы әлеуметтік желіге тыйым, АҚШ пен Куба арасындағы келісім

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Әлеуметтік желі: Түркия балаларға тыйым салды
Түркия Республикасының Отбасы және әлеуметтік қызметтер министрлігі балаларды әлеуметтік желілердің зиянды әсерінен қорғауға бағытталған шараларды аяқтады. Тиісті заңнамалық түзетулерден кейін Түркия балаларды интернеттің теріс әсерінен қорғауға бағытталған ереже енгізуді жоспарлап отыр.
Ережеге сәйкес, 15 жасқа толмаған балаларға ата-аналарының рұқсатымен де әлеуметтік желілерде аккаунттар ашуға тыйым салынады. Оларға тек жасына сәйкес ойындарға кіруге рұқсат етіледі.
Әлеуметтік желілерді жеткізушілер балалардың цифрлық кеңістіктегі қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тиімдірек шаралар қабылдауы және оларды цифрлық тәуелділіктен қорғау үшін маңызды қадамдар жасауы керек екені атап өтілді. Ұсынысқа сәйкес, ойындарға жалпы жас шектеуі қойылмайды, бірақ жас рейтингі жүйесі енгізіледі және балалар тек өз жас тобына сәйкес ойындарды пайдалана алады.
Сонымен қатар, әлеуметтік желілерде жасты тексеру жүйелерінің процедуралары мен принциптері арнайы ережелермен анықталады. Тағы бір ұсыныс балалар цифрлық ортаны пайдаланған кезде ата-аналардың басшылығы мен бақылау құқықтарын пайдалануға қатысты.
Бұл бастама сонымен қатар пайдаланушыларға заңсыз немесе зиянды мазмұн туралы хабарлауға мүмкіндік беретін белсенді электрондық шағымдар механизмін құру арқылы платформалардың міндеттерін кеңейтуге бағытталған.
Германиядағы бұрынғы мемлекеттік қызметкерлердің зейнетақысы қысқаруы мүмкін
Германияда айына орта есеппен 3416 еуро алатын бұрынғы мемлекеттік қызметкерлердің зейнетақысын қысқарту мүмкіндігі туралы пікірталас басталды.
Бұл туралы DW басылымы жазды.
Welt am Sonntag газетінің хабарлауынша, федералды және аймақтық бюджеттер бұрынғы мемлекеттік қызметкерлердің зейнетақысына жыл сайын шамамен 90 миллиард еуро жұмсайды, бұл 2007 жылмен салыстырғанда екі есе көп.
Бұрынғы шенеуніктер жалақысының 71,75%-ына дейінгі зейнетақыға, сондай-ақ 13-ші айлық жалақыға тең жылдық Рождестволық зейнетақы бонусына құқылы. Салыстыру үшін, Германияда 45 жылдық қызмет өтілі бар орташа зейнетақы 1836 еуроны құрайды, бұл орташа жалақының шамамен 48%-ына тең. SPD-ның бұрынғы бас хатшысы, қазір 36 жастағы Кевин Кюнерт Бундестаг депутаты болған төрт жыл ішінде ай сайын 800 еуро зейнетақы қосымшасы алғанын айтты.
Ашығын айтқанда, мен мұны шектен тыс деп санаймын. Бұл тым көп, - деді ол.
Сарапшылар қолданыстағы заңнама мемлекеттік қызметкерлердің зейнетақысын тікелей қысқартуға мүмкіндік бермейтінін атап өтеді. Олар бұл мәртебесі бар адамдардың санын азайту мүмкін шешім деп болжайды.
Қазіргі кезде Германиядағы мемлекеттік қызметкерлердің қатарында мемлекеттік қызметкерлерден басқа көптеген мұғалімдер мен университет профессорлары, полиция қызметкерлері, сот және прокуратура қызметкерлері, әскери қызметкерлер және кеден қызметкерлері бар.
Трамп Кубамен келісім жасау мүмкіндігін жариялады
АҚШ президенті Дональд Трамп Америка Құрама Штаттары Куба көшбасшыларымен келісім бойынша келіссөздер жүргізіп жатқанын мәлімдеді.
Ол Флоридаға бара жатқан Air Force One әуе компаниясының тілшілеріне берген сұхбатында айтты.
Ол тағы да Гавананы келісімге келуге шақырды.
Куба – сәтсіздікке ұшыраған ел. Ұзақ уақыт бойы солай болды. Бірақ қазір оларды қолдайтын Венесуэла жоқ. Сондықтан біз кубалықтармен, Кубаның ең жоғары лауазымды адамдарымен не істеуге болатынын көру үшін сөйлесіп жатырмыз. Мен осында (АҚШ-қа - ред.) келіп, Кубада қорқынышты қарым-қатынасқа ұшыраған адамдарға қамқорлық жасалып, олар қайтып орала алатынына көз жеткізгім келеді... Сондықтан мен Кубамен келісім жасаймыз деп ойлаймын, - деді Трамп.
Америка көшбасшысының бұл пікірі Кубаға мұнай жеткізетін кез келген елден келетін тауарларға тарифтер енгізумен қорқытқаннан кейін бірнеше күн өткен соң айтылды.
2025 жылы Венесуэла Кубаның ең ірі мұнай жеткізушісі болды, аралдың күнделікті қажеттіліктерінің шамамен үштен бірін қамтамасыз етті. Венесуэла президенті Николас Мадуро тұтқындалғанға дейін АҚШ елден жеткізілімдерді бұғаттағаннан кейін Венесуэладан жеткізілімдер азайды.
Қаңтар айында Reuters агенттігі Венесуэла желтоқсанда жеткізілімді тоқтатқаннан кейін Кубаның негізгі жеткізушісі Мексика Вашингтонның кек алу шараларына тап болуы мүмкін деген алаңдаушылыққа байланысты мұнай жеткізілімін жалғастыруды қайта қарастырып жатқанын хабарлады.
Израиль "Шекарасыз дәрігерлер" ұйымына Газа секторында жұмыс істеуге тыйым салды
Израиль "Шекарасыз дәрігерлер" ұйымына Газа секторында жұмыс істеуге тыйым салды. Ұйым өз қызметкерлерінің тізімін беруден бас тартқандықтан, 28 ақпанға дейін аймақтан кетуі керек.
"Шекарасыз дәрігерлер" гуманитарлық ұйымы 28 ақпанға дейін Газа секторынан кетуі керек, - деп хабарлады Израильдің Диаспора істері министрлігі.
Желтоқсан айында Израиль 37 халықаралық гуманитарлық ұйымға Газа секторында жұмыс істейтін қызметкерлері туралы деректерді беруді бұйырды, олардың жұмыс рұқсаттарын 2026 жылдың наурыз айынан бастап қайтарып аламыз деп қорқытты. Израиль бұл «қауіпсіздік және ашықтық стандарттарын» сақтау үшін қажет деп мәлімдеді.
Қаңтар айында "Шекарасыз дәрігерлер" ұйымы тізімдерді беруге уәде берді, бірақ оны орындамады. Ұйымның өзі Израиль билігімен келісімге келуге тырысқанын, бірақ қызметкерлердің деректері тек әкімшілік мақсаттарда пайдаланылатынына және адамдарға қауіп төндірмейтініне кепілдік алмағанын атап өтті.