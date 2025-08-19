Әлемде: Трамп Зеленскийді қабылдап, Путинмен сөйлесті, ХАМАС Газада атысты тоқтатпақ

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Ақ үйде Трамп пен Зеленский кездесті
Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ президенті Дональд Трамппен және еуропалық көшбасшылармен кездесуден кейін Кремль басшысы Владимир Путинмен кездесуге дайын екенін және онымен аумақтық мәселені талқыламақшы екенін айтты. Бұл туралы Зеленский брифинг барысында айтты.
Сондай-ақ Зеленский Ресейдің алдымен екі жақты Украина-Ресей кездесуін, кейін үшжақты кездесуді ұсынғанын айтты.
Біз көшбасшылар деңгейіндегі кез келген форматқа дайынбыз, - деп сендірді Украина президенті.
Зеленский сондай-ақ Путин мен арасындағы аумақтық мәселені қалдыратынын және олардың кездесуінің ешбір шартсыз өткенін қалайтынын айтты.
Ол Трамппен кездесуінде картадағы басып алынған аумақтардың пайыздық көрсеткішімен дауласқанын айтып, мұны өте жақсы білетінін атап өтті.
Қабылданбайтын шешімдер қабылданған жоқ, - деп бөлісті Украина президенті.
Сонымен қатар, Зеленский Financial Times хабарлағандай, АҚШ-қа қару-жарақ келісімін ұсынғанын растады.
Бізде жоқ америкалық қару-жарақ пакеті, ол ең алдымен ұшақтар, әуе қорғаныс жүйелері және т.б. кіреді. 90 миллиард долларлық ұсыныстарымыз бар пакет бар, - деп бөлісті Зеленский.
Зеленский Украина территориясына шетелдік контингентті орналастыруға бола ма деген сұраққа бөлек жауап берді.
Біз ықылас білдіргендердің коалициясы туралы айтып отырмыз, біз 30 ел туралы сөйлесеміз, олардың қайсысы нақты не ұсына алатынын түсінеміз. Біреу қатысу туралы, біреу барлау туралы, біреу теңіз туралы, біреу аспан қауіпсіздігі туралы, әртүрлі форматтар туралы айтуға дайын болар. Біреудің конституциялық құқығы жоқ және өндірісті қаржыландыруға мүмкіндігі бар, - деді.
Кеше кешке Трамп Зеленскиймен және Еуропа лидерлерімен келіссөздер жүргізді. Ашық бөлік жарты сағаттан сәл аз уақытқа созылды.
Келіссөздерге НАТО бас хатшысы Марк Рютте, Еуропа комиссиясының төрағасы Урсула фон дер Лейен, Ұлыбритания премьер-министрі Кейр Стармер, Франция президенті Эммануэль Макрон, Германия канцлері Фридрих Мерц, Финляндия президенті Александр Стубб және Италия премьер-министрі Джорджио Мелони қатысты.
Трамптың өзі кездесуді "өте жемісті" деп атады. Оның айтуынша, тараптар Украинаның әртүрлі еуропалық елдері АҚШ-пен келісе отырып беретін қауіпсіздік кепілдіктерін талқылады.
Трамп Путинмен де сөйлесті
АҚШ президенті Дональд Трамп ресейлік әріптесі Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті, оның барысында Ақ үй басшысы Вашингтонда Украина президенті Владимир Зеленскиймен және ЕО көшбасшыларымен келіссөздердің нәтижелері туралы айтты.
Ресей президентінің көмекшісі Юрий Ушаковтың айтуынша, телефон арқылы сөйлесу АҚШ президентінің бастамасымен болған, әңгіме шамамен 40 минутқа созылған. Ушаков әңгіме "ашық және өте сындарлы" өткенін атап өтті.
Путин мен Трамп Ресей мен Украина делегациялары арасындағы тікелей келіссөздерді жалғастыруды қолдайтынын білдірді. Президенттер келіссөздерде Мәскеу мен Киев өкілдерінің деңгейін көтеру мүмкіндігін зерттеу идеясын талқылады.
Сондай-ақ екі ел басшылары Украина және басқа да мәселелер бойынша байланыстарды жалғастыруға келісті.
Трамп Путинмен сұхбаты туралы Truth әлеуметтік желісіндегі парақшасында хабарлады.
Кездесулерден кейін мен президент Путинге телефон соғып, президент Путин мен президент Зеленскийдің кездесуіне дайындала бастадым. Осыдан кейін біз үшжақты кездесу өткіземіз, оған президенттер де, мен де кіреді, - деп жазды Трамп.
Бұл арада France Presse ақпарат көзі хабарлағандай, Путин телефон арқылы сөйлескен кезде Трампқа Зеленскиймен кездесуге дайын екенін айтты.
ХАМАС Газа секторында бітімге келу туралы ұсынысты қабылдады
Мәлімдемеде «ХАМАС палестиналық фракциялармен бірге кеше Катар мен Мысыр медиаторлары ұсынған ұсынысқа келіскендерін жариялады.
Бір күн бұрын медиаторлар Газа секторында 60 күндік бітімге келуді қамтитын атысты тоқтату келісімін ұсынды.
Келісім жарияланғаннан кейін израильдік шенеунік The Times of Israel басылымына ХАМАС-тың соңғы ұсынысын Иерусалимге алғанын растады.
Аты-жөнін атамаған араб дипломатының айтуынша, ХАМАС қабылдаған ұсыныс 60 күндік бітім кезінде 150 палестиналық тұтқынның орнына 10 тірі кепілді босатуды көздейді. Ол мәміледе кепілге алынғандардың мәйітін беру де қамтылатынын айтты.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Израиль Газа қаласын басып алу жоспарын жүзеге асыруда Хамастың үлкен қысымға ұшырағанын айтты.
Израиль Қорғаныс министрі Исраэл Кац та Израиль әскері анклавтың солтүстік бөліктерін басып алу жоспарын алға жылжытып жатқан кезде Хамастың Газа секторында атысты тоқтату туралы келіссөздер үстеліне оралғанын айтты.
Газа қаласына назар аудару – бұл әскери, үкіметтік және символдық мәні бар орталық. Басшылық сонда, ал әскери қанаттың негізгі инфрақұрылымы сонда. Хамас сонымен бірге бұл қазір оның күшінің өзегі екенін біледі, - деді Кац.
Израильдің Газаның шығысындағы шабуылдары тоқтаусыз жалғасуда. Жергілікті тұрғындар Израиль шабуылдарының күні-түні болып жатқанын айтады.
Түркияда мемлекеттік мекемелерде ереуіл басталды
Мұндай шешім қабылдауға инфляция 40 пайыздан асатын болса, жалақының 2026 жылы алғашқы алты айда небәрі 10 пайызға, екінші алты айда алты пайызға өсетіні күтілуде. Ал 2027 жылы әр жарты жылда төрт пайызға ғана өседі деп күтілуде, – деп хабарлайды Gazete Arena.
Сонымен қатар, үкіметтік комиссияның екінші отырысында негізгі жалақыны мың түрік лирасына көтеру туралы ұсыныс жасалды.
Мұндай ұсыныс азық-түлік бағасы мен келіп түсетін шоттар бойынша келеке сияқты. Өйткені Түркияда осы сомаға енді бір келі ет сатып алуға болады, - деп атап өтті ереуілге қатысушылар.
18 тамызда ереуіл аясында жұмысқа ешкім келмегендіктен, кейбір мемлекеттік мекемелер бос болды.