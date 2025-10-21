Әлемде: Трамп Ким Чен Ынмен кездеспек, Жапония үкіметін алғаш рет әйел басқарады

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Жапония үкіметін алғаш рет әйел басқарады
Премьер-министр Сигэру Исибо бастаған Жапония үкіметі отставкаға кетті. Бұл бүгін түстен кейін өтетін парламенттік сайлауға байланысты орын алды.
Киодо ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жаңа премьер-министр Санае Такаити болады және Жапония тарихындағы бұл лауазымды атқарған алғашқы әйел болады.
Такаити 4 қазанда Жапонияның билеуші либералдық-демократиялық партиясының жаңа басшысы болып сайланды және жақын арада премьер-министр болып сайланады деп күтілуде.
Оппозициялық партиялар бір кандидатты ұсынуға тырысты, бұл теориялық тұрғыдан оларға оппозиция қайраткерін премьер-министр етіп сайлауға мүмкіндік берді. Дегенмен, ішкі және сыртқы саясаттың әртүрлі мәселелеріне елеулі, кейде диаметральді қарама-қайшы көзқарастарға байланысты, сондай-ақ Такаитидің жедел әрекет ету және Жапонияның Жаңару партиясымен (Ниппон Ишин но Кай) жеке келіссөздер жүргізуге бастамашылық ету арқылы оппозицияны бөлу туралы шешім қабылдауына байланысты бұл жоспарлар ешқашан жүзеге аспады.
Дүйсенбіде LDP және Жапонияның Жаңару партиясы коалиция құру туралы жариялады, бұл Такаитидің премьер-министр болу мүмкіндігін айтарлықтай арттырды.
Ол үшін ол тәуелсіз заң шығарушылар немесе оңшыл партиялардың заң шығарушыларының бірнеше дауысын алуы керек. Премьер-министр сайлауы 21 қазаннан кешіктірмей өтеді.
Трамп Ким Чен Ынмен кездесуге дайындалуда
Трамп шенеуніктері АҚШ президентінің Азияға алдағы сапары кезінде Ким Чен Ынмен кездесуді үнсіз талқылап жатыр.
CNN хабарлауынша, олар 2019 жылы кездескен, бірақ бұл жолы жағдай күрделірек: Вашингтон мен Пхеньян арасында Трамптың бірінші мерзімі кезінде болғандай ресми байланыстар жоқ.
Ақ үй Трамптың келесі айда Азияға сапары кезінде АҚШ президенті Дональд Трамп пен Солтүстік Корея диктаторы Ким Чен Ынның кездесуін ұйымдастыруды жеке талқылағаны белгілі болды. Дегенмен, инсайдерлер АҚШ президенті ақыр аяғында Киммен емес, Си Цзиньпинмен кездеседі деп сенеді.
Әзірге АҚШ шенеуніктері Вашингтон мен Пхеньян арасында Трамптың бірінші мерзімінде анда-санда сақтаған байланыстары болмағанын айтып, мұндай сапарды ұйымдастыру үшін маңызды логистикалық жоспарлауды жүргізген жоқ. Трамптың осы жылдың басында Солтүстік Корея басшысына жіберген алғашқы өтініші жауапсыз қалды, өйткені солтүстік кореялықтар хатты қабылдамаған.
Оның орнына, алдағы сапар барысында Ақ үй АҚШ пен Қытай арасындағы сауда соғысы шиеленіскен жағдайда Қытай көшбасшысы Си Цзиньпинмен кездесуді ұйымдастыруға назар аударады.
ЕО-ның Израильге қарсы санкциялары ашық сұрақ болып қала береді
Дипломаттар Палестина аймағындағы жағдайды Израиль билігіне қысымды жеңілдету үшін тым жеңіл деп атады.
ЕО-ның Израильге қарсы ықтимал санкциялары Газа секторында нақты және тұрақты өзгерістер болғанша ашық мәселе болып қала береді. Бұл туралы Еуропалық Одақтың сыртқы саясат жөніндегі жоғары өкілі Кая Каллас Люксембургте Еуроодақ сыртқы істер министрлерімен кездесуінде мәлімдеді.
Атысты тоқтату жағдайды өзгертті, бұл барлығына түсінікті. Дегенмен, біз жер бетінде нақты және тұрақты өзгерістерді көрмейінше, оның ішінде Газаға көмек ағынының артуына қарамастан, санкция қаупі сақталады, - деді Еуроодақтың сыртқы саясат жөніндегі жоғары өкілі Кая Каллас.
Калластың айтуынша, ЕО Израильге қарсы санкцияларын алып тастаудың басқа шарттары журналистер мен гуманитарлық қызметкерлердің Газа секторына кіруі, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдарды шектеусіз тіркеуден тұрады.
Өткен айда Еуропалық комиссия төрағасы Урсула фон дер Лейен Израильмен қарым-қатынасты шектеуді, оның үкіметінің бірнеше мүшелеріне санкция салуды және Израильдің ЕО-мен серіктестік келісімін тоқтатуды ұсынды.
Еске салайық, 10 қазанда жасалған атысты тоқтату келісіміне қарамастан, Израиль армиясы 19 қазан күні палестиналық Хамас қозғалысының әрекетіне жауап ретінде Газа секторының солтүстігіндегі Джабалия ауданына әуе шабуылын жасаған болатын.
Кейінірек Израиль Газаға бірнеше соққыдан кейін атысты тоқтату режимін сақтауды қайта бастағаны хабарланды.
Соңғы 24 сағатта Израиль шабуылдары кезінде Газада 40-тан астам палестиналық қаза тапқаны хабарланды.