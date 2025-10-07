Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Әлемде: Тбилисидегі шабуыл, Ирандағы хиджаб еркіндігі және Еуропадағы ереуілдер

Бүгiн, 11:00
162
Бөлісу:
BAQ.KZ коллажы
PHOTO
Фото: BAQ.KZ коллажы

Соңғы тәулікте әлемде болған ең маңызды оқиғалар: Тбилисидегі қарулы шабуыл, Иран әйелдеріне хиджабсыз жүруге рұқсат, Франциядағы ереуілдер, Буркина-Фасода билік дауы және Украинадағы жаңа соққылар. Әлем назарындағы өзекті жаңалықтар бір материалда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Тбилисидегі шабуыл: Грузияда қауіп күшейді

Грузия полициясы 4 қазанда Тбилисидегі президенттік резиденция ғимаратына жасалған шабуылға қатысы бар 13 адамды ұстады. Бұл туралы елдің Ішкі істер министрінің орынбасары Александр Дарахвелидзе мәлім етті.

Әлемде: Тбилисидегі шабуыл, Ирандағы хиджаб еркіндігі және Еуропадағы ереуілдер
Фото: Себастьен Кано/NurPhoto/Shutterstock

Грузияның астанасында орын алған шабуыл билік пен қоғам арасында дүрбелең туғызды. Белгілі саясаткерлер биліктің Иранмен байланысына күмән келтіріп, хат жолдады, бұл елдің сыртқы саясатында да жаңа шиеленістер тудырды.

Иранда хиджабсыз жүруге рұқсат берілуде: шындық пен шектеулер

Әлемде: Тбилисидегі шабуыл, Ирандағы хиджаб еркіндігі және Еуропадағы ереуілдер
Фото: pixabay.com

Әйелдерге хиджабсыз жүруге рұқсат беру туралы ақпарат тарады, бірақ заңда әртүрлі шектеулер мен бақылау сақталуда. Бұл өзгерістер Ирандағы қоғам мен әйелдер құқықтарының болашағына қатысты маңызды сынақ болуы мүмкін.

Иранда ұзақ жылдар бойы дау тудырып, наразылықтарға себеп болған хиджаб кию міндеттілігіне қатысты маңызды өзгеріс болды. Ұзақ күрестен кейін хиджаб туралы заңға қатысты қатаң шаралар жеңілдетілген.

Иранның Мақсаттылық кеңесінің мүшесі Мұхаммадреза Бахонар хиджабты міндетті түрде тағу қажетілігі жойылғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, хиджаб кимейтін әйелдерге ешқандай айыппұл, жаза немесе құқықтық шектеулер қолданылмайды.

Осы шешімнен кейін көшелерде және қоғамдық орындарда еркін киінген әйелдерді жиірек көруге болады.

Украина Ресейдің газ және энергетика нысандарына шабуыл жасады

Ресей Украина табиғи газ және зерттеу-өндеу нысандарына, сондай-ақ байланыс инфрақұрылымдарына дрондар мен баллистикалық снарядтар арқылы шабуылдарға шықты. Бұл – Украина энергетикалық қауіпсіздігіне және соғыстың ұзақтығына айтарлықтай әсер ететін оқиға.

Ресейдің мұнай өңдеу зауыттарына да дрондармен шабуылдар жасалды. Ленинград облысындағы Кириши мұнай өңдеу зауыты дрон шабуылынан зардап шекті. Бұл Ресейдің энергетикалық жүйесіне қысым түсіріп, нарыққа да әсер етуі мүмкін.

Әлемде: Тбилисидегі шабуыл, Ирандағы хиджаб еркіндігі және Еуропадағы ереуілдер
Фото: Getty Images

Сондай-ақ, Украина Ресейдің стратегиялық нысандарына ұзақ қашықтықтан қарсы шабуыл жасады. Украина Ресейге қарсы қару-жарақ қоймалары, май терминалдары мен маңызды инфрақұрылымдарды нысанаға алған ұзақ қашықтықтан шабуылдарын күшейтті. Бұл соғыстың ширақ әрі жағымсыз кезең кенеттен өзгере алатынын көрсетеді.

Францияда ереуілдер: қоғамдық наразылық өсті

Әлемде: Тбилисидегі шабуыл, Ирандағы хиджаб еркіндігі және Еуропадағы ереуілдер
Фото: AP/Мишель Эйлер

Францияда үкіметтің экономикалық «төтенше шараларына» қарсы мыңдаған адам ереуілге шықты. Парижде, сондай-ақ басқа қалаларда әкімшілік қызметтер мен қоғамдық көлік жұмысы тоқтады, Эйфель мұнарасы жабылды.

Әлемде: Тбилисидегі шабуыл, Ирандағы хиджаб еркіндігі және Еуропадағы ереуілдер
Фото: AP Photo/Michel Euler

Ереуілдер бюджет тапшылығы, зейнетақы реформасы және әлеуметтік теңсіздікке қарсы өрісті наразылықтың көрінісі болды.

Буркина-Фасода сайлау комиссиясы жойылды: саяси коммерция күшейюде

Әлемде: Тбилисидегі шабуыл, Ирандағы хиджаб еркіндігі және Еуропадағы ереуілдер
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС/dpa/picture alliance

Буркина-Фасода әскери үкімет тәуелсіз сайлау комиссиясын жойып, сайлау жүйесін ішкі істер министрлігіне берді. Жаңа заң жобасына сәйкес, қазіргі жетекші капитан Ибрагим Траоре 2029 жылға дейін билікте қалуы мүмкін.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алматыда нашар кәріз жүйесінің салдарынан үйлерді су басты
Келесі жаңалық
Арқалықтағы кісі өлімі: Хирург мас күйінде ота жасады деген күдікке ілінді
Өзгелердің жаңалығы