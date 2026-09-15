Әлемде роботтарға арналған алғашқы жедел жәрдем пайда болды
Фургон көшпелі қызмет көрсетуге қажетті барлық құрал-жабдықпен жабдықталған.
Жапонияда адам тәрізді роботтарға көшпелі техникалық көмек көрсететін автокөлік таныстырылды. GMO Internet Group құрамына кіретін GMO Air компаниясы арнайы фургон жасап шығарды. Ол істен шыққан роботтың жанына инженерлерді, қажетті жабдықтар мен қосалқы бөлшектерді жеткізеді. Жақын арада көлік Токио көшелерінде жұмысын бастауы тиіс.
Әзірлеушілердің айтуынша, роботтарға арналған «жедел жәрдем» гуманоид роботтарды жаппай енгізу кезінде туындауы мүмкін мәселелердің бірін шешуге көмектеседі. Яғни қымбат робот жұмыс орнында кенеттен істен шықса, оған қалай жедел көмек көрсетуге болады деген мәселе.
Фургон көшпелі қызмет көрсетуге қажетті барлық құрал-жабдықпен жабдықталған. Инженерлер ақауды сол жерде анықтап, жөндей алады. Егер жөндеу мүмкін болмаса, істен шыққан робот жарамды роботқа ауыстырылады. Ал ақаулы гуманоид жөндеу базасына жеткізіледі.
Гуманоидтарға арналған "жедел жәрдем" нысанға ауыстыратын роботты жеткізіп, істен шыққан роботты жарамдысына ауыстырады, – деп түсіндірді GMO Air инженері Сёта Такидзава.
Әзірге бұл автономды көлік емес: фургонды адам басқарады, ал жөндеу жұмыстарын инженерлер жүргізеді. GMO компаниясы автокөліктерге арналған дәстүрлі техникалық көмек қызметінің үлгісін роботтар автомобильдер немесе өндірістік станоктар сияқты күнделікті жұмыс құралына айналатын болашаққа бейімдеп отыр.
Мұндай қызметке қажеттілік гуманоид роботтар күнделікті жұмыстарды орындайтын компанияларда әсіресе тез туындауы мүмкін. Мысалы, қоймадағы робот жұмыс істемей қалса немесе қонақүйдегі тазалаушы робот істен шықса, оны бірнеше күнге сервис орталығына жіберу жұмыс процесінің тоқтауына және қаржылық шығынға әкелуі мүмкін.
Роботтардың қымбаттығын ескерсек, мәселе одан сайын өзекті бола түседі. Егер гуманоидтың құны ондаған мың фунт стерлинг болса, бизнес үшін оны жөндеуге жіберіп, бірнеше күн күтудің тиімсіз болуы мүмкін. Ал ауыстыратын робот жұмыс процесін айтарлықтай үзіліссіз жалғастыруға мүмкіндік береді.
GMO Air өкілдерінің айтуынша, бұл қызметті құру идеясы компания зақымдалған роботтарды жөндеу орнына жеткізу кезінде қиындықтарға тап болғаннан кейін пайда болған.
Осы тәжірибені ескере отырып, біз роботтарды ауыстырып беру қызметін ұсынуды шештік, – деді GMO Air бас директоры Томохиро Утида.
Қазір компанияның Токиодағы кеңсесінде осындай бір ғана көлік бар. Ол әзірге демонстрациялық үлгі және пилоттық жоба ретінде қолданылып жатыр. Қызметке сұраныс жоғары болса, GMO көліктер санын көбейтуді жоспарлап отыр.
"Роботтарға арналған жедел жәрдемнің" пайда болуы гуманоид роботтардың айналасында автомобильдер мен өнеркәсіптік техникаға арналған инфрақұрылымға ұқсас жүйе қалыптасып келе жатқанын көрсетеді. Роботтар кеңінен таралған сайын бизнеске тек роботтардың өзі ғана емес, сонымен қатар сервис орталықтары, қосалқы бөлшектер, инженерлер, логистика және ауыстыратын жабдықтар да қажет болады.
GMO Air жобасы АҚШ, Қытай және Жапонияда гуманоид роботтар технологиясының белсенді дамып жатқан кезеңінде пайда болды. Токио да өндірістен бастап қызмет көрсету саласына дейін әртүрлі бағыттарда роботтарды пайдалануды айтарлықтай арттыруды көздеп отыр.
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