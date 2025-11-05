Әлемде: Қытай спутнигі ұшты, АҚШ-та ұшақ апатқа ұшырады, ЮНЕСКО арнайы дата бекітті

BAQ.KZ тілшісі соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
Қытай спутнигі ғарышқа ұшты
Қытай жаңа қашықтан зондтау спутнигін ғарышқа сәтті ұшырды.
Хайнань провинциясындағы Вэньчан ғарыш айлағынан "Яогань-46" спутнигі көкке көтерілді. Оны "Чанчжэн-7" (Long March-7) зымыран тасығышы ұшырған. Бұл Бейжің уақыты бойынша 11:47-де жүзеге асты. Спутник жоспарланған орбитаға табысты шықты.
"Яогань-46" спутнигі табиғи апаттарды алдын алу мен зардаптарын азайту, ұлттық жер ресурстарын зерттеу, сондай-ақ гидрология, метеорология және басқа ғылыми салаларда қолданылуы тиіс.
Бұл "Чанчжэн" ("Ұлы жорық") сериясындағы зымыран тасығыштарының 605-ші ұшуы болып есептеледі.
АҚШ-та жүк ұшағы апатқа ұшырады
Кентукки штатында UPS компаниясына тиесілі жүк ұшағы апатқа ұшырап, кемінде үш адам қаза тапты, 11 адам жарақат алды.
Кентукки губернаторы Энди Бешир қаза тапқандар саны әлі де артуы мүмкін екенін айтты.
Ұшақ бортында үш экипаж мүшесі болған. Олардың барлығының қаза тапқаны расталды.
Федералды авиация басқармасы апат 4 қарашада Мұхаммед Әли атындағы халықаралық әуежайдан ұшқаннан кейін орын алғанын хабарлады. Ұшақ Гонолулуға бағыт алған.
Куәгерлер мен бейнежазбаларда ұшақтың бір қанатында өрт тұтанып, жерге құлаған сәтте жарылыс болғаны көрінеді. Апат орнында бірнеше ғимарат өртенді, қалың түтін көтерілді.
Луисвилл төтенше жағдай қызметі тұрғындарға баспанаға жасырынуды ұсынды.
Ұлттық көлік қауіпсіздігі кеңесі (NTSB) апат себебін тергеуде, нәтижесі 12–24 ай ішінде жарияланады. Flightradar24 дерегіне сәйкес, MD-11 типті ұшақ 34 жыл пайдаланылған, ұшақ көтерілгеннен кейін 175 фут биіктікке жетіп, күрт төмендеген. Boeing компаниясы тергеуге техникалық қолдау көрсетеді.
UPS-тің жаһандық әуе жүк орталығы Луисвиллде орналасқан. Апат салдарынан әуежай ұшу-қону жолағын уақытша жауып, жеткізілімдерге әсер етуі мүмкін.
ЮНЕСКО 15 желтоқсанды "Түркі тілдері отбасының дүниежүзілік күні" деп бекітті
Бұл шешім Өзбекстанның Самарқанд қаласында өткен БҰҰ-ның Білім, ғылым және мәдениет ұйымының (ЮНЕСКО) 43-ші Бас конференциясында қабылданды.
43-ші Бас конференцияға 194 елден 5 мыңнан астам делегат қатысып, Президент Режеп Тайып Ердоғанның 15 желтоқсанды "Түркі тілдері отбасының дүниежүзілік күні" деп жариялау ұсынысын қолдады.
Түркияның ЮНЕСКО-дағы тұрақты өкілі, елші Гюльнур Айбет кездесуде сөз сөйлеп, ЮНЕСКО қамқорлығымен барлық түркі мемлекеттері дайындаған ұсыныстың бірлескен демеушілеріне алғыс білдірді.
Ол тілдердің тек қарым-қатынас құралы ғана емес, өркениеттің рухани негізі екенін атап өтті. Сонымен қатар, 200 миллионнан астам адам сөйлейтін түркі тілдерінің отбасының ғасырлар бойы ортақ тарих пен мәдени құндылықтардан өрілген бай мұраны сақтап келе жатқанын айтты.
15 желтоқсан Түрік тіліндегі ең көне жазбаша құжат – VIII ғасырға тиесілі Орхун жазбалары алғаш шешілген күнмен байланысты. Бұл күн түрік өркениеттерінің ортақ мәдени және көркемдік байлығын көрсетіп, халықтар арасындағы мәдени жақындасу мен диалогты нығайтады.
Гюльнур Айбет атап өткендей, ЮНЕСКО Дүниежүзілік түркі тілі күнін атап өту арқылы көптілділікке, мәдени әртүрлілікке және халықтар арасындағы диалогқа деген берік міндеттемесін растайды.
Осыған орай, Түркі мәдениеті мен мұрасы қоры ертең Самарқандта түркі мемлекеттері өкілдерінің қатысуымен конференция өткізетін болады.
Атлант мұхитында есірткі тасымалдаған кеме ұсталды
Атлант мұхитында 1,7 тоннадан астам кокаин тасымалдаған суасты кемесі ұсталды.
Португалия билігі хабарлағандай, жартылай суасты кеме Лиссабоннан шамамен 1000 теңіз милі (1850 км) қашықтықта қолға түскен.
Кемеде Оңтүстік Америкадан келген төрт адам болған: екі эквадорлық, бір венесуэлалық және бір колумбиялық.
Олар Азор аралдарында сотқа жеткізіліп, тергеу изоляторына қамалған.
Португалия сот полициясының өкілі Витор Ананиас бұл операция артында халықаралық ұйымдасқан қылмыстық топ тұрғанын атап өтті.
Сүңгуір қайықты табуға Португалия әскери-теңіз күштерімен қатар Ұлыбританияның Ұлттық қылмыс агенттігі мен АҚШ-тың есірткіге қарсы күрес басқармасы да қатысқан.
Ауа райының қолайсыздығы мен кеменің нәзік құрылымына байланысты оны жағалауға сүйреп шығару мүмкін болмаған, сондықтан кеме ашық теңізде суға батып кеткен.