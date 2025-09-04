Соңғы тәулікте әлемде маңызды оқиғалар болды: Жапония қарыз аукционы қаржы нарықтарын тыныштандырды, Путин мен Си ұзақ өмір мен өлместік жайлы айтты, Португалияда трамвай апатынан 15 адам қаза тапты, ал АҚШ-та Эпштейн ісі бойынша ашықтық талап етілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Халықаралық экономикалық нарықтар мен қаржы жағдайы
Жапонияда мемлекеттік облигациялар аукционы сәтті өтті, бұл жаһандық қаржы нарықтарына тыныштық берді. 30 жылдық облигацияға қатысты сұраныс көлемі тым жоғары болды. Ал АҚШ Федералды резерві өкілдері болашақта пайыздық мөлшерлемелердің төмендеуі мүмкін екенін білдірді. Саудагерлер қыркүйектегі отырыста жеңілдік болуы мүмкін деп болжап отыр.
Аймақтық нарықтарға шолу: АҚШ салымшыларының болжауынша, 10 жылдық облигация табысы шамамен 4,22%-ға дейін көтерілді, ал Азияда Қытайдың CSI 300 индексі 2,5%-ға, STAR 50 индексі тіпті 5,4%-ға төмендеді – бұл технология секторының реттеу, күшейтілу туралы қауесеттерінен туындады. Сонымен қатар, Үндістанның акция нарығы салық жеңілдіктерінің әсерінен ілгері кетті.
Саяси және стратегиялық өзгерістер
Қытайдың жаһандық ықпалы нығайып келеді: Дональд Трамптың біржақты тариф саясаты Си Цзиньпиннің беделін күшейтті. Тогонавиялық саммитте СИ-дің "Ғаламдық басқару бастамасы" атты жобасы БҰҰ Бас хатшысының қолдауына ие болды, бұл Қытайдың көпжақты институционалды билігін қайта құруға деген ұмтылысын айқын көрсетеді.
Goldman Sachs инвестициялық стратегиясына өзгеріс енгізуді ұсынады: Қаржы нарықтарының жаңа "постмодерн" кезеңіне аяқ басқаны жайлы сарапшылар атап өтті. Тұрақты түсу мен төмен пайыздың дәуірі аяқталды, ендігі уақытта белсенді инвестиция жасауға, акцияларды таңдап іріктеуге басымдық беру керек болатын кезеңге өтті. Бұған қоса, АҚШ технолгияларынан бөлек, Еуропа мен басқа аймақтарға да инвестиция салудың маңызы артады.
Әлемдік саясат пен қауіпсіздік саласы
Ғылыми және жасампаз болашаққа қол созу: Әскери парад кезінде Си Цзиньпин мен Владимир Путиннің "ішкі ағзаны алмастыру арқылы өлместікке жетуге болады" деген сөздері жазылып қалды. Бұл әлдебір жарнама емес, нақты зерттеулер мен биотехнологияға деген сенімнің көрінісі болды.
Лиссабондағы апат және қайғы: Қаланың тарихи трамвай жолында болған апат 15 адамның өмірін жалмап, 18-і жарақат алды. Португалия бұл жағдайды қатаң жазатайым оқиға ретінде қабылдап, ұлттық аза тұту күні жариялады.
Бұған дейін Лиссабонның орталығында апат болғанын, туристер көп мінетін "Глория" фуникулері рельстен шығып кеткені жайлы жаздық.
Эпштейн құрбандары ашықтық пен әділдік талап етуде: АҚШ Конгресінің алдында жәбірленушілер мен құқық қорғаушылар Jeffrey Epstein ісіне қатысты барлық жасырын құжатты жариялау туралы "Epstein Files Transparency Act" заңына қолдау білдірді. Кейбір өкілдер бұл істі "зорлықпен күрес" ретінде сипаттап, ашықтықтың маңыздылығына тоқталды.