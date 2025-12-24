Әлемде: Пәкістандағы теракт, "Гонконг тұмауы" терминіне қарсылық, Түркиядағы ұшақ апаты

BAQ.KZ тілшісі бір тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылады.
Пәкістанда белгісіз біреулер бес полиция қызметкерін өлтіріп кетті
Сейсенбі күні Пәкістанның солтүстік-батысында полиция көлігіне жасалған қарулы шабуылда бес полиция қызметкері қаза тапты.
Оқиға Хайбер-Пахтунхва провинциясында болды, - деп хабарлады құқық қорғау органдарының дереккөздері.
Олардың айтуынша, белгісіз содырлар жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 8:45 шамасында, яғни GMT бойынша 03:45-те полиция көлігіне оқ атқан. Шабуыл Карак ауданында болған.
Полиция дереу жауап ретінде оқ жаудырып, шамамен бір сағатқа созылған атыс болған. Дереккөздердің айтуынша, көліктегі бес полиция қызметкерінің барлығы өлімші күйде жараланған.
Оқиға орнынан қашып кетпес бұрын, содырлар полиция көлігін өртеп жіберген. Шабуылшылардың ұсталғаны туралы ешқандай ақпарат жоқ.
Қазіргі уақытта ешқандай қарулы топ оқиға үшін жауапкершілікті өз мойнына алған жоқ.
Францияның пошта қызметіне жасалған кибершабуыл онлайн қызметтерді тоқтатты
Францияның пошта қызметі Рождество мерекесіне үш күн қалғанда жаппай кибершабуылға ұшырады, бұл La Poste онлайн қызметтері мен La Banque Postale клиенттерінің жұмысын уақытша тоқтатты. Веб-сайттағы посылкаларды бақылау, сондай-ақ банктің мобильді және интернет қызметтері істен шықты.
Францияның экономика министрі Роланд Лекюр BFMTV арнасында дүйсенбіде басталған шабуылдың "қарқынының төмендеуі" байқалғанын, бірақ "жалғасып жатқанын" айтты.
Ешқандай жеке деректер ұрланған жоқ, - деп сендірді министр. - Егер сіз Рождестволық посылкаға тапсырыс берсеңіз, оның веб-сайтта қай жерде екенін қазір тексере алмайсыз, бірақ ол қазірдің өзінде жолда.
Лекюр қазіргі басымдық барлық посылкаларды мерекеге дейін уақытында жеткізу екенін атап өтті.
La Poste мәліметі бойынша, DDoS шабуылы компанияның веб-сайттары мен қосымшаларын шамадан тыс жүктеп, посылка мен поштаны жеткізуді уақытша тоқтатты. Дегенмен, жеткізу жалғасуда және тұтынушылар әдеттегідей сәлемдемелерді ала алады. La Banque Postale онлайн төлемдер SMS аутентификациясы арқылы, сондай-ақ пошта бөлімшелері мен банкоматтарда мүмкін болатынын мәлімдеді.
Wavestone компаниясының киберқауіпсіздік жөніндегі сарапшысы Жером Биллуа шабуылдар саны дәстүрлі түрде жыл соңында артатынын, бірақ олар көбінесе жеке тұлғаларға бағытталғанын атап өтті.
Біз әртүрлі шабуылдарды көріп отырмыз: министрліктердегі деректерді ұрлау және қызмет көрсетуден бас тарту (DoS) шабуылдары - веб-сайттардың шамадан тыс жүктелуі - бүкіл La Poste тобына әсер етеді. Бұл екі түрлі механизм, екі түрлі әрекет ету тәсілі. Олар міндетті түрде бірдей киберқылмыскерлер емес, - деп түсіндірді сарапшы.
Рождестволық апта - француз поштасы үшін ең қарбалас кезең: жылдың соңғы екі айында қызметкерлер шамамен 180 миллион сәлемдемені сұрыптап, жеткізеді. Euronews сонымен қатар дүйсенбіде шабуыл жасалған қызметтер сенбіде де бірнеше сағат бойы үзілгенін атап өтті, бірақ La Poste бұл кибершабуылға қатысты ма, жоқ па, соған түсініктеме бермеді.
Гонконг билігі "Гонконг тұмауы" терминіне реніш білдірді
Гонконг Денсаулық сақтау департаменті (HKH) "Гонконг тұмауы" терминін A(H3N2) вирусқа қатысты қолдану ұтымды шешім емес екенін мәлімдеді.
Департамент вирус штамының атауы оның бастапқы оқшауланған орны мен табылған жылымен анықталатынын, бірақ бұл оның географиялық шығу тегін көрсетпейтінін түсіндірді.
A(H3N2) тұмау вирусының кіші түрін "Гонконг тұмауы" деп санау дұрыс емес, себебі ол жарты ғасырдан астам уақыт бойы бүкіл әлемде таралып келе жатқан кең таралған маусымдық вирус, - деп атап өтті департамент.
Мысал ретінде олар 1918-1920 жылдардағы "испан тұмауы" деп аталатын тұмаудың мысалын келтірді, ол атауына қайшы, Испанияда пайда болған жоқ.
Гонконг Денсаулық сақтау департаменті A(H3N2) тұмау вирусының Гонконгтан шыққаны туралы мәлімдемелердің негізсіз екенін атап өтті, - деп мәлімдеді департамент қызметкерлері.
A(H3N2) вирусы алғаш рет Азияда 1968 жылы анықталып, 1968-1969 жылдардағы тұмау пандемиясын тудырды.
Бұған дейін ДДСҰ-ның Ресейдегі өкілдігі Ресейде Гонконг тұмауының таралуы туралы хабарлаған болатын. Роспотребнадзордың (Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және адам әл-ауқатын бақылау жөніндегі федералды қызмет) Мәскеу облысы бойынша басқармасы БАҚ-та «Мәскеу облысында Гонконг тұмауының эпидемиясы» туралы хабарламаларды жоққа шығарып, ақпаратты сенімсіз деп атады. Ресей білім академиясының вице-президенті Геннадий Онищенко Ресейде эпидемиологиялық шектен асып кетпегенін мәлімдеді.
Ливия Бас штабының генералы Түркиядағы ұшақ апатынан қаза тапты
Ливия армиясының штаб бастығы Мохаммед әл-Хаддад және оның қасындағылар Анкарадан ұшып шыққаннан кейін көп ұзамай радардан жоғалып кеткен ұшақ апатынан қаза тапты.
Бұл туралы Ливияның Триполиде орналасқан Ұлттық келісім үкіметінің (ҰКҮ) басшысы Абдельхамид Дбейбах хабарлады.
Біз Ливия армиясының штаб бастығы Мохаммед әл-Хаддад пен оның қасындағылардың қазасы туралы хабар алдық, - деді Дбейбах мәлімдемесінде.
Ұшақ апатына техникалық ақау себеп болуы мүмкін, - деді Триполиде орналасқан Ұлттық келісім үкіметінің мемлекеттік министрі Валид әл-Лафи.
Барлығы ұшақ апатына техникалық ақау себеп болғанын көрсетеді, - деп хабарлайды агенттік әл-Лафидің сөзін келтіреді.
Сонымен қатар, Түркияның әділет министрі Йылмаз Тунч Анкара прокуратурасы оқиғаға қатысты тергеу бастағанын түсіндірді.
Анкара прокуратурасы Хаймана маңындағы ұшақтың апатқа ұшырауына байланысты тергеу бастады, оның ішінде Ливия армиясының Бас штабының бастығы Мұхаммед әл-Хаддад та болды, - деп жазды ол X әлеуметтік желі платформасында.
Түркияның ішкі істер министрі Әли Йерликая бұған дейін Анкарадан ұшып шыққаннан кейін жоғалып кеткен ұшақта Ливия армиясының Бас штабының бастығы Мұхаммед әл-Хаддад болғанын хабарлаған болатын.
Ұлыбританияда үш ер адам террористік шабуыл жоспарлады деген айыппен кінәлі деп танылды
Ұлыбритания соты Манчестердегі еврей қауымдастығының орындарына террористік шабуыл жасауды жоспарлаған үш адамды кінәлі деп тапты.
Алқабилер алқасы Тунис азаматы Валид Саадауиді (1987 жылы туған), оның ағасы Билел Саадауиді (1989 жылы туған) және Ирак азаматы Амар Хуссейнді (1973 жылы туған) кінәлі деп тапты. Тергеу Валид Саадауи мен Хуссейннің жоспардың негізгі ұйымдастырушылары болғанын, ал Билел Саадауи жоспарланған қылмыс туралы білгенін, бірақ құқық қорғау органдарына хабарламағанын анықтады.
Прокуратураның мәліметінше, ер адамдар төрт АК-47 автоматын, екі тапаншаны және шамамен 1200 оқ-дәрі сатып алған.
Үлкен Манчестер полициясының бастығының орынбасары констебль Роб Поттс егер шабуыл жасалған болса, бұл ел тарихындағы «ең жойқын және ең қанды террористік шабуылдардың бірі» болуы мүмкін еді деп мәлімдеді.
Бұған дейін, 2 қазанда Манчестерде оқыс оқиға тіркелген болатын: белгісіз шабуылдаушы Хитон саябағы синагогасының жанында пышақпен шабуыл жасаған. Төрт адам жарақат алды. Полиция жедел іс-шаралар өткізу үшін Крампсоллдағы Миддлтон жолын уақытша жауып тастады.