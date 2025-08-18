Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Әлемде: Пәкістандағы апат, Украинадағы келіссөздер және жаһандық нарықтағы толқулар

Фото: коллаж BAQ.KZ

BAQ.KZ тілшісі әлемде соңғы тәулікте болған оқиғаларға шолу жасап, жария болған жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынады.

Пәкістандағы монсун жаңбырлары – апат жалғасуда

Соңғы тәулікте Пәкістанда монсун жаңбырлары салдарынан кемінде 117 адам қаза тапты. Ал жазғы жаңбырлар басталғалы бері жалпы 320-нан астам адам қайтыс болды. 

Фото: timesofindia.indiatimes.com

Өлгендердің көпшілігі үйінділер, көшкіндер немесе электр соғу секілді себептерден болған. Атап айтқанда, Кhyber Pakhtunkhwa провинциясы қатты зардап шекті, ал Бажaур ауданында бірнеше үйді су шайып кеткені туралы хабарланған.

Украина мен Ресей арасындағы келіссөз: Трамп, Зеленский және Еуропалық көшбасшылар

Фото: АР

Дональд Трамп пен Владимир Путиннің Аляскадағы саммитінен кейін, Украинаның президенті Владимир Зеленский Вашингтонға шақыртылды. Оған Еуропалық көшбасшылар  мысалы, сэр Кеир Стармер мен Эммануэль Макрон  қосылып, бейбіт келіссөздерге қолдау көрсетуге дайындалып жатыр. 

Сонымен бірге, АҚШ арнайы өкілі Стив Уиткоффтың айтуынша, Путин Украинаға НАТО-ға ұқсас қауіпсіздік кепілдіктерін ұсынуға келісім берген болуы мүмкін.

Газа секторы  Израильдің жаңа шабуылдары және гуманитарлық төтенше жағдай

Фото: Saeed MMT Jaras/Anadolu

Израиль әскері Газа қаласын қудалайтын шабуылын күшейтті  кемінде 57 адам қаза тапты, соның ішінде 38 адам гуманитарлық көмек іздеп барған кезде өліп кеткен. 

Израиль солтүстікке қарай палестиналықтарды күштеп көшіру жоспарын жүргізіп жатыр, ал гуманитарлық жағдай күннен күнге қиындап барады.

Қаржы нарықтарына геосаяси ықпал  АҚШ-тың Украинаға қысымы

Фото: Philippe Magoni/Pool via REUTERS

АҚШ президенті Дональд Трамп пен Ресей президенті Владимир Путин арасындағы Аляскадағы саммиттен кейін АҚШ Украинаға қаржылық қолдауды азайтуы мүмкін деген дабылдар пайда болды. Бұл шешім соғысқа қатысты келіссөздерді шиеленістіріп, Еуропа қорғанысқа қосымша шығын жұмсауды қарастыруда. Евро құны тұрақтанып, қару-жарақ индустриясына  әсіресе Leonardo мен Rheinmetall сияқты компанияларға  инвестиция ағыны артып жатыр.

ФРЖ төрағасы Джей Пауэллдің маңызды шешімдері

Фото: АР

Федералды резерв жүйесінің төрағасы Джей Пауэлл осы аптада Жексон Хоул саммитінде баяндама жасайтынын хабарлады. Оның баяндамасы – ішкі саяси терең келіспеушіліктерге қарамастан – нарықтар мен инвесторлар үшін шешуші болуы мүмкін. 

Сонымен бірге, тұтынушылар сенімі мен инфляцияға қатысты мәліметтер жарияланады, ал АҚШ-тың ірі бөлшек саудагерлері – Walmart, Target және Home Depot табысты есебін ұсынады.

