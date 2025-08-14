Әлемде: Камбоджа-Тайланд қақтығысы, Судан қасіреті мен Ұлыбританияның Ресейге санкциясы

BAQ.KZ тілшісі әлемде соңғы тәулікте болған оқиғаларға шолу жасап, жария болған жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынады.
Камбоджа-Тайланд шекарасындағы қарулы қақтығыс
2025 жылғы шілде айынан бері Камбоджа мен Тайланд шекарасында қарулы жанжал өршіп жатыр.
Оқиға барысында екі елде де әскерилер мен кейбір азаматтар қаза тауып, ондаған мың бейбіт тұрғын үй-жайын тастап кетуге мәжбүр болды.
28 шілдеде қақтығысқа қарамастан, атысты тоқтату туралы келісім жасалды, алайда шабуылдар жалғасуда.
Судандағы жасырын қасірет: Зәмзам босқын лагеріне шабуыл
The Guardian басылымының бүгінгі нөмірінде Судандағы азаматтық соғысқа назар аударылған. Әсіресе, Солтүстік Дарфурдағы Зәмзам лагеріне сәуір айында жасалған ірі шабуылдан кейін кемінде 1 500 бейбіт тұрғын қаза тапқан болуы мүмкін деп хабарланады.
Ортақ шешімдің жоспары: Израиль-Газа жағдайы
Израиль армиясының штабы Газадағы жаңа операция жоспарын бекітті, бұл Ұлыбритания мен басқа да елдердің наразылығын тудырып, "жерді өртейтін" тактикаға қатысты айыптаулар туғызды. Палестиналықтар кемінде 25 бейбіт тұрғынның қаза тапқанын, ал ИДФ қарулы топтармен бірге жәрдем қызметтерінің көліктерін нәстара ретінде пайдаланылғанын айтты.
АҚШ әскери кемелері Таудың қорғанысында
Өткен тәулікте АҚШ екі әскери кемесін – USS Higgins және USS Cincinnati – Қытай мен Филиппин арасында шиеленісі туындаған Скэрборо бажына жақын маңға жіберді. Бұл бұлтартпас түрде навигациялық еркіндікке көзқарасты қолдау және Қытайдың ауқымды териториялық талаптарына қарсы реакция ретінде қарастырылуда.
Ұлыбританияның Ресейге алдағы санкциясы
Ұлыбритания Премьер-Министрі Киэр Стармер АҚШ пен Ресейдің Аляскадағы мүмкін кездесуі сәтсіз аяқталса, Ресейге қарсы жаңа санкциялар әзірленіп жатқанын айтты. Батыс елдері келіссөздер нәтижелі болмағанда, оң әсер ету үшін экономикалық қысым қолдануға дайын екенін білдіруде.