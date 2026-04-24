Әлемде: Иран блокадасы, Даниядағы пойыз апаты, Израиль-Ливан бейбіт келісімі
BAQ.KZ cоңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
АҚШ: Иран блокадасы басталғалы 33 кеме бағытын өзгертті
АҚШ Қарулы Күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) Иранның әскери-теңіз блокадасы басталғалы бері 33 кеменің бағытын өзгерткенін мәлімдеді.
Хабарлама X әлеуметтік желісінде жарияланды. Бұған дейін америкалық тарап 31 кеменің қозғалысына ықпал еткенін хабарлаған болатын.
Сонымен қатар АҚШ Ираннан мұнай тасымалдады деп санкцияға іліккен бір кемені ұстап, тексергенін де мәлімдеді.
Аталған жағдай Таяу Шығыстағы шиеленістің күшеюі аясында теңіз тасымалына бақылаудың арта түскенін көрсетеді.
Данияда екі пойыз соқтығысып, 5 адам ауыр жарақат алды
Данияда екі пойыз соқтығысып, бірнеше адам жарақат алды. Оқиға Копенгагеннің солтүстік-батысындағы Солтүстік Зеландия аймағында, Хиллеред пен Кагеруп қалаларын байланыстыратын теміржол учаскесінде болған.
Пойыздар бейсенбі күні таңертең жергілікті уақытпен 06:29 шамасында соқтығысқан. Бортта барлығы 37 жолаушы болған.
Алдын ала мәліметтер бойынша, апат салдарынан 5 адам ауыр жарақат алып, тағы 13 жолаушы орташа жарақат алған. Барлық зардап шеккендер ауруханаларға жеткізілді.
Оқиға орнына өрт сөндіру және құтқару қызметтері дереу жетіп, эвакуациялық жұмыстар жүргізілді. Полиция мен авиациялық апаттарды тергеу бюросы бірлесіп тексеру жүргізіп жатыр.
Тергеушілер апаттың нақты себебін анықтауда. Алдын ала нұсқалар қатарында сигнал беру жүйесіндегі ақау немесе адам факторы қарастырылып отыр.
Израиль мен Ливан арасындағы бітімгершілік үш аптаға ұзартылды
АҚШ президенті Дональд Трамп Израиль мен Ливан арасындағы атысты тоқтату режимі үш аптаға ұзартылатынын мәлімдеді.
Бұл шешім Вашингтонда өткен екі ел елшілерінің кезекті келіссөздер раундының қорытындысы бойынша қабылданған. Трамптың айтуынша, тараптар арасындағы диалогты жалғастыру маңызды.
Сондай-ақ ол жақын уақытта Ақ үйде Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху мен Ливан президенті Джозеф Аунмен кездесу өткізу мүмкіндігін қарастырып отырғанын жеткізді.
Трамп: АҚШ Иранға қатысты әрекеттерде НАТО қолдауына мұқтаж емес
АҚШ президенті Дональд Трамп Америка Құрама Штаттары Иранға қарсы әскери әрекеттер кезінде НАТО елдерінің қолдауына мұқтаж болмағанын мәлімдеді.
Оның айтуынша, одақтастардан көмек сұрау – олардың мүмкіндігін тексеру мақсатында жасалған қадам болған.
«Олар маған қажет емес еді, бірақ сол жерде болуы тиіс еді. Біз Иранның әскери әлеуетін толық жойдық. Маған ешкімнің көмегі керек болмады», - деді Трамп BBC-ге берген сұхбатында.
Сонымен қатар, ол Иранмен келіссөздер және ықтимал мәміле жасау мәселесіне қатысты пікір білдіріп, «екінші тарап келісімге келгісі келеді» деп атап өтті.
Бұған дейін АҚШ пен Иран арасындағы жағдайға байланысты атысты тоқтату және келіссөздер процесі бірнеше рет талқыланған болатын. Алайда тараптар арасындағы қайшылықтар әлі де сақталуда.
Иран қақтығысы әлемдік экономикаға қысымды күшейтті
Ирандағы соғыс салдарынан туындаған энергетикалық дағдарыс жаһандық экономикаға кері әсерін жалғастырып отыр.
Мұнай бағасының өсуі өндіріс шығындарын арттырып, жеткізу тізбектерін әлсіреткен. Соның салдарынан Еуроаймақта іскерлік белсенділік төмендеп, инфляциялық қысым күшейді.
S&P Global деректеріне сәйкес, Еуроаймақ индексі 50,7-ден 48,6-ға дейін төмендеген, бұл экономикалық белсенділіктің бәсеңдегенін көрсетеді.
Компаниялар шығындардың өсуі мен қаржылық тәуекелдердің артуын атап өтуде. Бірқатар бизнес өкілдері болжамдарын қайта қарауға мәжбүр болған.
Сарапшылар бұл үрдіс жаһандық инфляцияны күшейтіп, экономикалық өсімді баяулатуы мүмкін екенін айтады. ХВҚ да әлемдік өсім болжамын төмендеткен.
