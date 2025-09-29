Әлемде: Газада өзгеріс, Даниядағы дрондар, АҚШ-та атыс, Қытайда экс-министрдің өлім жазасы

BAQ.KZ тілшісі соңғы тәулік ішінде болған маңызды халықаралық жаңалықтар топтамасын ұсынады. Бұл шолуда әлемдегі жалпы жағдайды көрсететін оқиғалар қамтылды.
Трамп: Газа – бейбіт келісім соңғы кезеңде
АҚШ президенті Дональд Трамп Газа секторындағы соғысты тоқтату жоспары "аяқталу сатысында" екенін айтты. Оның сөзінше, бұл Таяу Шығыста кең бейбітшілікке жол ашады.
Барлығы келісімге қол жеткізу үшін бірікті. Араб елдерімен жұмыс істеу керемет болды. ХАМАС та қосылады. Араб әлемі бейбітшілікті қалайды, Израиль бейбітшілікті қалайды, Биби де бейбітшілікті қалайды, – деді Трамп.
АҚШ пен Израиль арасындағы негізгі келіспеушілік – ХАМАС-ты қарусыздандыру шарттары және Палестина әкімшілігінің рөлі. Нетаньяху Палестина әкімшілігінің Газадағы кез келген қатысуына қарсы екенін мәлімдеді.
Трамп өткен аптада араб және мұсылман елдеріне "21 тармақтан тұратын жоспарын" таныстырды. Оның негізгі тұстары:
- атысты толық тоқтату және тұтқындарды босату;
- Израиль әскерін біртіндеп шығару;
- шамамен 2250 палестиналықты босату;
- ХАМАС-сыз басқару тетігі, халықаралық-араб кеңесі мен технократиялық үкімет құру;
- палестиналықтар мен араб-мұсылман елдерінің сарбаздарынан құралған қауіпсіздік күштері;
- Газаны қайта құруды араб және мұсылман елдерінің қаржыландыруы;
- ХАМАС-ты қарусыздандыру және демилитаризация;
- Израильдің Батыс жағалауды және Газаны аннексияламауы;
- Катарға шабуыл жасамау міндеттемесі;
- Палестина әкімшілігі реформалардан кейін мемлекеттілікке жол ашу.
АҚШ ресми өкілдерінің айтуынша, Катар мен басқа да елдер ХАМАС-пен келіссөздер жүргізіп, ұйымның ұсынысты қабылдауы мүмкін екенін жеткізді.
Соңғы тәулікте Израиль шабуылынан кемінде 60 адам қаза тапты.
Газа денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше, 2023 жылғы 7 қазандағы қақтығыстан бері 66 мыңнан астам палестиналық көз жұмды.
Данияда азаматтық дрондардың ұшуы уақытша тоқтатылды
ЕО саммиті қарсаңында Дания ел аумағында азаматтық дрондардың ұшуына бес күнге тыйым салды.
Тыйым 29 қыркүйектен 3 қазанға дейін Копенгагенде өтетін ЕО саммитіне байланысты енгізілген. Министр Томас Даниэльсен дрондардың қоғамда тұрақсыздық туғызуына жол бермеу қажеттігін айтты.
Соңғы күндері елде белгісіз дрондар бірнеше әуежай мен әскери нысандардың үстінен байқалған. 22 қыркүйекте Копенгаген әуежайында әуе қатынасы уақытша тоқтаған. Қорғаныс министрлігі 28 қыркүйекте де әскери нысандар маңында дрондар көрінгенін хабарлады.
Премьер-министр Метте Фредериксен мұны "гибридті шабуылдар" деп атады. Сарапшылар мұнда Ресейдің ықтималдығы барын айтады, бірақ Мәскеу мұны жоққа шығарады.
1 қазанда Копенгагенде ЕО-ның бейресми саммиті, 2 қазанда Еуропалық саяси қауымдастықтың жиыны өтеді. Шара кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Германия әскери қызметкерлерін жібереді.
АҚШ-та шіркеуде атыс болды
Мичиганда ер адам көлігімен мормондар шіркеуінің есігін бұзып кіріп, штурмдық винтовкадан оқ жаудырды. Екі адам қаза тауып, сегізі жараланды. Қылмыскер полициямен атыста өлтірілді.
Билік оның ғимаратқа әдейі өрт қойғанын, өртенген жерде тағы құрбандар болуы мүмкін екенін хабарлады. Ішінде жүздеген адам болған. Қылмыскердің кім екені анықталды. Ол 40 жастағы Томас Джейкоб Сэнфорд, Бертон қаласының тұрғыны. Мотиві белгісіз.
Президент Дональд Трамп бұл оқиғаны "АҚШ-тағы христиандарға жасалған кезекті қасақана шабуыл" деп атап, зорлық-зомбылық эпидемиясын дереу тоқтатуға шақырды. Оқиға орнында ФБР жұмыс істеуде.
Мормондар – ресми атауы "Соңғы күн әулиелерінің Иса Мәсіх шіркеуі". Гранд-Бланк қаласы Детройттан 100 шақырым жерде орналасқан.
Айта кетейік, шілдеде Нью-Йоркте де жаппай атыс болып, төрт адам қаза тапқан, оның ішінде полицей бар. Шабуылшы өзін-өзі өлтірген.
Қытайда экс-министр пара алғаны үшін өлім жазасына кесілді
Қытайдың бұрынғы ауыл шаруашылығы министрі Тан Ренцзянь ірі көлемде пара алғаны үшін өлім жазасына кесілді. Үкім 28 қыркүйекте Чанчунь қаласының сотында шығарылды. Жаза екі жылға кейінге қалдырылды.
Тергеу мәліметінше, ол 2007–2024 жылдары түрлі қызметтерде жүріп, жобалар мен кадрлық тағайындауларға көмектескені үшін 268 млн юаньнан (38 млн доллар) астам пара алған.
25 шілдедегі сотта кінәсін мойындағанына байланысты жазасы кейінге қалдырылған үкім ретінде бекітілді. Егер екі жылда жаңа қылмыс жасамаса, өлім жазасы өмір бойына бас бостандығынан айыруға ауыстырылады.
Тан Ренцзянь бұған дейін Гуанси-Чжуан автономиялық ауданында және Ганьсу провинциясында басшылық қызметтер атқарып, кейін ҚХР Ауыл шаруашылығы министрлігінің партия хатшысы болған.