Әлемде: Франциядағы дағдарыс, АҚШ-тың G20 жоспары және Венесуэладағы тарихи марапат

Соңғы тәуліктегі әлем бойынша орын алған ең маңызды да өзекті жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамыз: Франциядағы үкімет дағдарысы, АҚШ-тың G20 жоспары, IMF ескертуі, криптовалюта реттеуі және Нобель иегері Мачадо, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Франциядағы үкімет дағдарысы: премьер-министр сенімсіздік дауысынан өтті
Премьер-министр Себастьян Лекорню екі дауыстан да аман қалды – бірінші дауыс 271 дауыспен сәтсіз аяқталды, 289 дауыс қажет болғандығы белгілі болды. Ол зейнетақы реформасын уақытша тоқтата тұруға уәде беру арқылы социалистердің қолдауын алған.
Бірақ Лекорню енді 2026 жылғы бюджетті қабылдап, парламенттің қатаң бөлінген орталарына қарсы жұмыс істеуге мәжбүр болады.
АҚШ-тың G20 басшылығына дайындығы: өсу мен реттеу реформалары негізгі бағыт
АҚШ-тың G20 басшылығындағы басым бағыттары ретінде экономикалық өсу, реттеу реформалары (дезрегуляция) және энергия саласына көңіл аудару жоспарланған. Осы бастамалар арқылы Вашингтон халықаралық инвестицияларды тарту мен маңызды минералдар тізбегін күшейтуді көздеп отыр.
Сонымен қатар, G20 шеңберінде дамушы мемлекеттердің қарыз мәселелеріне де ерекше назар аударылады – бұл жыл басында қабылданған міндеттемелерді жалғастыру ниеті.
Айта кетейік, G20 немесе Үлкен жиырмалық – әлемдегі экономикасы ең мықты дамыған және тез дамып келе жатқан елдердің клубы. Құрылтай конференциясы 1999 жылдың желтоқсанында Берлинде өтті. Клубқа Австралия, Аргентина, АҚШ, Бразилия, Германия, Жапония, Оңтүстік Корея, Оңтүстік Африка Республикасы, Индонезия, Италия, Канада, Қытай, Мексика, Ресей, Сауд Арабиясы, Түркия, Франция, Ұлыбритания, Үндістан және Еуропалық Одақ кіреді. G20 cаммиттеріне Халықаралық валюта қоры, БҰҰ, Дүниежүзілік банк сияқты халықаралық ұйымдардың да өкілдері қатысады.
IMF-тің алаңдаушылығы: жекеменшік несие нарығының қарқынды дамуы
IMF басқарушысы Кристалина Георгиева жеке несие нарығындағы (non-bank) тәуекелдерге қатты алаңдаулы екенін айтты. Ол Tricolor және First Brands сияқты компаниялардың банкротқа ұшырауын мысал етіп келтіріп, нарықтың басқарылмаған өсуі жаһандық қаржылық тұрақтылыққа қауіп төндіруі мүмкін екенін ескертті.
Георгиева реттеушілер мен қаржылық министрліктерге мониторингті күшейту және қадағалауды арттыру қажеттігін жеткізді.
Испанияда көрмеге апара жатқан Пикассоның суреті жоғалып кетті
Пабло Пикассоның 1921 жылы салынған "Гитарамен натюрморт" картинасы Мадридтен Гранадаға жеткізіліп жатқанда жұмбақ жағдайда жоғалып кетті. Жұмыс CajaGranada қорындағы "Натюрморт. La eternidad de lo inerte" көрмесінің бір бөлігі болуы керек еді, бірақ ол мақсат орындалмады.
Жоғалған оқиға 6 қазанда кураторлар жәдігерлер салынған пакеттерді ашқан кезде анықталды. Өлшемі небәрі 12,7х9,8 сантиметр болатын шағын жұмыс басқа жұмыстармен бірге Мадридтегі жеке үйден жөнелтілген, бірақ Гранадаға жеткенде жоғалып кеткен. Полиция картина Дейфонтес түнгі аялдама кезінде жолда жоғалып кеткен болуы мүмкін деп күдіктенеді. Тергеушілер екі мүмкіндікті қарастыруда: ұрлық немесе орау қатесі. Жағдай картиналар салынған жәшіктердің дұрыс нөмірленбегендігімен, жеткізілгеннен кейін орамды ашудың бірнеше күнге кешіктірілуімен қиындады.
CajaGranada қоры полицияға ресми есеп берді, ал Ұлттық тарихи мұра бригадасы тергеуді бастады. Испаниялық БАҚ-тың хабарлауынша, бейнебақылау камералары жүк түсіру кезінде ешбір күдікті әрекетті тіркемеген, бұл жоғалу құпиясын одан әрі күшейтті. Пикассо Хуан Грис, Рене Магритт және басқа да шеберлердің туындыларымен қатар қойылады деп жоспарланған көрме 8 қазанда ашылды және қаңтарға дейін жалғасады, бірақ оның ең құнды бөліктерінің бірі жоқ.
Венесуэла оппозициясының көшбасшысы Нобель сыйлығын алды
2025 жылы Венесуэла оппозициясының көшбасшысы Мария Корина Мачадо демократия құндылықтарын қорғаудағы қажырлы еңбегі үшін Нобель бейбітшілік сыйлығына ие болды. Норвегия Нобель комитеті оны Венесуэла халқына әділетті әрі бейбіт түрде билік ауысуына ұмтылған азаматтық батыр ретінде бағалады.
Мачадо үшінші Нобель марапатын алған алғашқы венесуэлалық болумен қатар, елдегі демократиялық қозғалыстың символына айналды.