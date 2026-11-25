Әлемде болат өндірісі төмендеген тұста Қазақстан үздік 30 елдің қатарына кірді
Қытай, Ресей және Жапонияда болат өндірісі азайса, Қазақстанда, керісінше, өсіп келеді. 2026 жылдың тоғыз айында отандық кәсіпорындар 3,27 млн тонна болат балқытты. Бұл былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 5,9%-ға көп. Дүниежүзілік болат қауымдастығының кестесінде Қазақстан 28-орында тұр.
Бұл деректер Бразилияның Aço Brasil болат институтының worldsteel статистикасы негізінде әзірлеген қараша айындағы есебінде келтірілген.
Қазақстанда өндіріс әсіресе қыркүйекте айтарлықтай өсті. Бір айда металлургтер 320 мың тонна болат өндірді. Бұл былтырғы қыркүйекпен салыстырғанда 11,9%-ға көп. Осы айда әлемдік болат өндірісі 0,3%-ға төмендеді.
Қаңтар-қыркүйек айларында әлемде болат өндірісі 0,7%-ға қысқарып, 1,367 млрд тоннаны құрады.
Әлемдегі ең ірі болат өндіруші Қытай тоғыз айда өндіріс көлемін 2,9%-ға азайтты. Ресейде өндіріс 3,6%-ға, Жапонияда 0,3%-ға, Бразилияда 1,9%-ға төмендеді. Ал Үндістан, АҚШ, Түркия және Оңтүстік Кореяда болат өндірісі өсті. Қазақстан да осы елдердің қатарында.
Қазақстан қай елдерден озып тұр?
Тоғыз айдың қорытындысы бойынша Қазақстан 3,27 млн тонна көрсеткішпен 28-орынға жайғасты. Кестеде одан кейін 3,22 млн тоннамен Аргентина, әрқайсысы 3,18 млн тонна өндірген Оңтүстік Африка Республикасы мен Швеция, сондай-ақ 3,01 млн тоннамен Финляндия тұр. Біріккен Араб Әмірліктері мен Ұлыбритания кестеде бұлардан да төмен орналасқан.
Бір жыл ішінде Қазақстан Оңтүстік Африка Республикасынан озды. 2025 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында Оңтүстік Африка кәсіпорындары 3,53 млн тонна, ал Қазақстан кәсіпорындары 3,09 млн тонна болат балқытқан. Биыл Қазақстанның көрсеткіші жоғары.
Алғашқы үштікте Қытай, Үндістан және АҚШ тұр. Қытай кәсіпорындары 724,17 млн тонна, Үндістан 129,96 млн тонна, АҚШ 64,95 млн тонна болат өндірді.
Қазақстанның жылдық көрсеткіші де өсіп келеді. World Steel in Figures 2026 жинағына сәйкес, 2025 жылы елімізде 4,3 млн тонна, ал 2024 жылы 4,2 млн тонна болат балқытылған.
Қазақстан болат өнімдерін ең көп таза экспорттайтын елдер қатарында
Worldsteel дерегіне сүйенсек, 2025 жылы Қазақстан болат өнімдерінің таза экспорты бойынша 14-орынға ие болды. Экспорт көлемі импорттан шамамен 800 мың тоннаға асты. Бұл тізімде Қазақстаннан төмен тұрған Германияның оң сальдосы 700 мың тоннаны құрады.
Алғашқы орындарды Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея иеленді. Қытайдың болат экспорты импортынан 126,6 млн тоннаға, Жапонияныкі 24,1 млн тоннаға, Оңтүстік Кореяныкі 15,4 млн тоннаға асты.
2026 жылдың тоғыз айында Қазақстанның әлемдік болат өндірісіндегі үлесі 0,2% болды. Болат өнімдері саудасының оң сальдосы бойынша ел алғашқы он бестікке кіреді.
Бұған дейін Қазақстан хромит қоры мен вольфрам өндіру бойынша әлемдік көшбасшылар үштігіне кірген еді. Бұл деректерді АҚШ Геологиялық қызметі Mineral Commodity Summaries 2026 жылдық есебінде келтірді. Қазақстан титан мен барит өндіретін ірі елдердің қатарында.
2026 жылдың үшінші тоқсанында Қазақстанның Ұлттық банкі алтынды ең көп сатып алған үш орталық банктің қатарына кірді. Реттеуші 14 тонна алтын сатып алды. Сатып алу көлемін жариялаған орталық банктер арасында Қазақстаннан көп алтынды Қытай мен Польша ғана сатып алған.
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