Әлемде: Армения жобасы, Тегеранның талабы, Британиядағы дау, Еуропадағы баға

Еуропада газ бағасы күрт төмендеді, Иран уран қорына қатысты шарт қойды, Ұлыбританияда саяси дау күшейді, TRIPP жобасы Оңтүстік Кавказды өзгертуі мүмкін, ал Қысқы Олимпиадаға климат кедергі келтіруде. BAQ.KZ тілшісі әлемдегі маңызды жаңалықтарға шолу жасап, назарларыңызға ұсынады.
Еуропада газ бағасы 5-9% төмендеді
TTF индексі бойынша наурыз айына арналған газ фьючерстері 398,4 доллардан ашылып, ең төменгі 393,3 долларға дейін құлады – бұл шамамен 5-9% төмендеу көрсеткіші. Сауда соңында бағалар 412,8 долларға (-5,2%) сатып алынды.
Бұл динамика алдыңғы күнгі 435,5 доллармен салыстырғанда айтарлықтай төмендеу екенін көрсетеді – энергетика нарығында қысым мен сұраныстың әлсірегенін меңзейді.
Иран ядролық уран қорын қысқартуға дайын, бірақ шарт қойды
Иран жоғары байытылған уран қорын қысқарту туралы мәлімдеді, алайда оның шарты – халықаралық санкциялар толықтай алынып тасталуы қажет. Бұл мәлімдеме Израиль мен АҚШ-пен қақтығыс пен ядролық қауіптің күшеюі жағдайында жасалды. Иран 60% деңгейден жоғары байытылған қорды қысқартуға дайын екенін айтты, бірақ нақты қандай санкциялар жойылатыны белгісіз. МАГАТЭ есептері бойынша Иранда уранды 90%-ға дейін байыту ядролық қару құруға жеткілікті материал бере алады.
Батыс саясатында дау: Ұлыбритания премьер-министрі отставкаға кетпейді
Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер Питер Мандельсонның АҚШ елшісі ретіндегі тағайындауына қатысты туындаған дауға қарамастан, қызметтен кетпейтінін мәлімдеді. Бұл конфликт қоғамда үлкен резонанс тудырып, премьер-министрдің ашық саяси шешіміне сын болды, алайда ол өз міндетін жалғастыратынын айтты.
АҚШ-тың “Трамп маршруты” Оңтүстік Кавказды өзгертуі мүмкін
АҚШ вице-президенті Джей Ди Вэнс TRIPP жобасының іске асуының Оңтүстік Кавказдағы сауда, транзит және энергетика жүйелеріне үлкен әсер ететінін айтты. Армения премьер-министрі бұл жобаның аймақты деблокададан шығарып, коммуникацияны кеңейтетінін атап өтті. TRIPP жобасы 2025 жылы үш елдің қол қоюымен бекітілген және Арменияның көршілерімен байланысын нығайтуға бағытталған.
Климаттық әсер – 2026 жылғы Қысқы Олимпиададағы қиындықтар
2026 жылғы Милан-Кортинаның Қысқы Олимпиадасы дәстүрлі климаттық қаталдықтан өзгеше жағдайда өтуде: жылы ауа-райы мен жауын-шашын жауып, қар сапасы мен жарыс қауіпсіздігіне қауіп төндіріп жатыр. Ұйымдастырушылар ауа-райын бақылауды күшейткенімен, өзгеріп жатқан климат қысқы спортқа айтарлықтай әсер етуде.