Әлемде: АҚШ Тынық мұхитында күдікті кемені жойды, Түркия мектебінде қан төгілді, Иранмен текетірес шиеленісті
АҚШ-тың теңіздегі шабуылы, Түркиядағы мектептегі атыс, Иранмен келіссөздер және әлемдегі өзге де маңызды оқиғаларға BAQ.KZ тілшісі қысқаша шолу жасап, назарларыңызға ұсынады.
АҚШ Тынық мұхитында күдікті кемені жойды: 4 адам қаза тапты
АҚШ әскері Тынық мұхитының шығыс бөлігінде есірткі тасымалдаумен айналысты деп күдік келтірілген кемеге соққы жасады. Оқиға салдарынан төрт адам қаза тапты.
АҚШ-тың Оңтүстік қолбасшылығы бұл соңғы күндердегі төртінші осындай операция екенін мәлімдеді. Жалпы қыркүйектен бері жүргізілген рейдтер барысында қаза тапқандар саны 175 адамға жеткен.
Ресми деректерде кеме террористік топтарға тиесілі болуы мүмкін делінгенімен, оның нақты есірткі тасымалдағанына дәлел ұсынылмаған. Сарапшылар бұл әрекеттердің заңдылығына күмән келтіріп отыр.
АҚШ пен Иран жаңа келіссөз кезеңіне дайындалуда
Вашингтон Иранмен келіссөздердің екінші кезеңін өткізуді қарастырып жатыр. Келіссөздердің негізгі тақырыптары – ядролық бағдарлама мен Ормуз бұғазының мәртебесі.
АҚШ Ираннан уран байытуды тоқтатып, негізгі нысандарын бөлшектеуді талап етуде. Сонымен қатар Ормуз бұғазын ашу мәселесі де күн тәртібінде тұр.
Алайда Иран тарапы келіссөздердің нақты күні әлі бекітілмегенін мәлімдеді. Сарапшылар бұл диалог аймақтағы шиеленісті азайтуға әсер етуі мүмкін екенін айтады.
Түркияда мектепте атыс: 16 адам жараланды
Түркияның Шанлыурфа қаласында мектепте қарулы шабуыл жасалып, 16 адам жарақат алды.
Шабуылдаушы – 19 жастағы бұрынғы оқушы. Ол алдымен мектеп ауласында, кейін ғимарат ішінде оқ жаудырған. Оқиға кезінде оқушылар арасында дүрбелең туып, кейбірі терезеден секіріп қашуға мәжбүр болған.
Зардап шеккендердің арасында мұғалімдер, оқушылар және қызметкерлер бар. Шабуылдаушы полиция қоршауға алған кезде өз-өзіне қол жұмсаған. Алдын ала болжам бойынша, оның әрекетіне мектеп ауыстыру себеп болған.
Германияда миграциялық саясат қайта қатаңдауы мүмкін
Германия билігі заңсыз көші-қонға қарсы шараларды күшейтуді жоспарлап отыр. Соңғы айларда елге келетін мигранттар санының артуы қоғамда қызу пікірталас тудырған.
Ішкі істер министрлігі шекаралық бақылауды күшейтіп, баспана беру тәртібін қайта қарауды ұсынып отыр. Бұл бастама әсіресе оңшыл партиялардың қысымынан кейін көтерілген.
Сарапшылардың пікірінше, жаңа саясат Еуропадағы миграциялық бағыттарға айтарлықтай әсер етуі мүмкін.
Қытай Тайвань маңында әскери белсенділікті күшейтті
Қытай Тайвань аралына жақын аймақта әскери жаттығуларын күшейтті. Соңғы күндері ондаған әскери ұшақ пен теңіз кемесі тіркелген.
Бейжің бұл әрекеттерді «аймақтық қауіпсіздік шаралары» деп түсіндірсе, Тайвань оны қысым көрсету деп бағалап отыр.
Халықаралық сарапшылардың айтуынша, мұндай қимылдар Азия-Тынық мұхиты аймағындағы геосаяси шиеленісті күшейтуі мүмкін.
