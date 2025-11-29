Алдағы үш жылда су үнемдеу технологиясына 214 млрд теңге бөлінеді

Астанада ауыл әкімдерінің форумы өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Диалог-платформа аясында өткізілген «Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану тұрғысынан ауыл шаруашылығын дамыту» атты екінші панельдік сессияға Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов қатысты. Сондай-ақ талқылауға 300-ден астам ауыл әкімі жиналды.
Нұржан Нұржігітов ауыл шаруашылығында суды тиімді басқару және пайдалану бағытында Су ресурстары және ирригация министрлігінің атқарып жатқан жұмысы жөнінде баяндама жасады.
Биыл қабылданған жаңа Су кодексіне сәйкес, өздігінен су пайдалануға жол бермеу және су нысандарында, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде шаруашылық қызметті шектеу талаптарын сақтау жөніндегі бақылау күшейтілді. Бассейндік инспекцияларға жедел әрекет етуге мүмкіндік беретін қадағалау өкілеттіктері берілді.
Ирригациялық кондоминиум институты нормативтік түрде бекітілді. Ол суару және коллекторлық-дренаждық желілердің тиісті жағдайда болуын қамтамасыз етіп, фермерлердің инфрақұрылымды жөндеу және реконструкциялау шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Қосымша қолдау шарасы ретінде ауыл шаруашылық қажеттіліктері үшін көлемі 2 млн текше метрге дейін еріген, нөсер және тасқын суды жинайтын қоймалар салуға рұқсат беретін норма енгізілді.
Су үнемдеу технологияларын енгізуді ынталандыру мақсатында мемлекеттік қолдау тетіктері қайта қаралды: ұңғыма бұрғылау және су үнемдейтін жабдық сатып алуға жұмсалған шығындардың өтемақы үлесі 50%-дан 80%-ға дейін артты. Сондай-ақ суды субсидиялау дифференцияланып, оның мөлшері тікелей су үнемдеу жүйелерін қолдануға байланысты белгіленді.
Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджеттен инвестициялық субсидияларға 214 млрд теңгеден астам, ал суару суының құнын субсидиялауға 13,5 млрд теңге көлемінде трансферттер қарастырылған.
Жалпы алғанда, мемлекет қолдау көрсетіп отырған су саласына кешенді көзқарас ауыл шаруашылығы секторын тұрақты дамытуға және сенімді су қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп сенеміз. Бұл – ұлттық қауіпсіздік пен азаматтардың әл-ауқатының маңызды құрамдас бөлігі. Ал жергілікті атқарушы органдардан барлық қатысушының жұмысын нақты үйлестіру, іс-шараларды уақытылы орындау, бөлінген қаражатты тиімді және мақсатты пайдалану, сондай-ақ жұмыстардың сапасын тұрақты бақылау талап етіледі. Тек жергілікті деңгейде жауапкершілікпен жұмыс атқарғанда ғана біз қойылған мақсаттарға жете аламыз, – деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Кейін министрлік өкілдері ауыл әкімдерінің сұрақтарына жауап берді. Су шаруашылығы ведомствосының басшысына ауыл тұрғындарын суару суымен қамтамасыз ету, су үнемдеу технологияларын енгізуді субсидиялау және пилоттық жобаларды іске асыру, каналдар мен коллекторларды реконструкциялау, жаңа су қоймаларын салу, ауыл шаруашылығы мен екінші сектордағы жеке шаруашылықтарды сумен қамтамасыз ету мәселелеріне қатысты сұрақтар қойылды.