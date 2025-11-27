Алаяқтық ісі: "Қазақтың Робин Гуды" 6 жылға сотталуы мүмкін

Алматыдағы Алмалы аудандық сотында "қазақтың Робин Гуды" деген лақап атпен танымал блогер Ілияс Сариевке қатысты істің жарыссөзі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс Қылмыстық кодекстің 190-бабы 3-бөлігі 4-тармағы – "ірі көлемдегі алаяқтық" бойынша қаралып жатыр. Айыпталушылар орындығында блогердің өзі және MM Travel турфирмасының басшысы Ақтоты Дүйсеева отыр.
Прокурордың айтуынша, айыпталушылардың кінәсі жәбірленушілер мен куәгерлердің көрсетулерімен толық дәлелденген.
Жарыссөз барысында мемлекеттік айыптаушы Ілияс Сариев пен Ақтоты Дүйсееваға алты жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады.
Сондай-ақ прокурор жәбірленушілердің азаматтық талаптарын толық қанағаттандыруды сұрады.
Тергеу барысында айыпталушылардың қылмыстық әрекеттерінің 26 эпизоды анықталған. Олар бір өндіріске біріктірілген. Эпизодтар қатарында: науқастардың еміне ақша жинау, аз қамтылғандарға тұрғын үй алып беру, сондай-ақ Меккеге қажылыққа жолдамалар сату бар.