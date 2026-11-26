Алаяқтар цифрлық кеңістікте: Қауіпсіздігіміз қаншалықты қорғалған?
Қазақстан да цифрлық трансформацияны жеделдетумен қатар, киберкеңістіктегі қауіп-қатерлерге қарсы күресті күшейтіп келеді.
Қазіргі заманда цифрлық технологиялар адам өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Мемлекеттік қызметтерді алу, банк операцияларын жүргізу, білім беру, сауда-саттық, медициналық қызметтер мен іскерлік байланыстардың басым бөлігі интернет кеңістігіне көшіп жатыр. Бұл үрдіс азаматтарға қолайлылық сыйлап, экономиканың дамуына жаңа мүмкіндіктер ашқанымен, ақпараттық қауіпсіздік мәселесін де алдыңғы қатарға шығарды. Өйткені цифрлық инфрақұрылымның кеңеюімен бірге кибершабуылдар, интернет-алаяқтық, жеке деректерді заңсыз иемдену және ақпараттық жүйелерге рұқсатсыз қол жеткізу қаупі артып келеді.
Бүгінде киберқауіпсіздік тек ақпараттық технологиялар саласының мәселесі емес. Ол – мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне, экономикалық тұрақтылығына, азаматтардың құқықтары мен жеке өміріне тікелей әсер ететін стратегиялық бағыт. Әсіресе мемлекеттік ақпараттық жүйелердің, қаржы ұйымдарының, байланыс желілерінің және маңызды инфрақұрылым нысандарының қорғалуы елдің цифрлық тәуелсіздігін айқындайтын негізгі факторлардың біріне айналды.
Қазақстан да цифрлық трансформацияны жеделдетумен қатар, киберкеңістіктегі қауіп-қатерлерге қарсы күресті күшейтіп келеді. Соған қарамастан, статистикалық көрсеткіштер бұл бағытта атқарылатын жұмыстың әлі де ауқымды екенін аңғартады.
Кибершабуылдар саны және қауіптің ауқымы
Қазақстандағы ақпараттық қауіпсіздік жағдайын бағалауда Ұлттық компьютерлік инциденттерге әрекет ету қызметі – KZ-CERT деректері маңызды рөл атқарады. Бұл қызмет елдің интернет сегментіндегі ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын тіркеп, оларды талдау және тиісті шаралар қабылдау жұмыстарын жүргізеді.
2025 жылдың қорытындысы бойынша KZ-CERT Қазақстанның интернет кеңістігінде 61 067 ақпараттық қауіпсіздік қатері мен инцидентін тіркеп, өңдеген. Бұл – цифрлық кеңістіктегі қауіптің қаншалықты ауқымды екенін көрсететін маңызды көрсеткіш.
Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, тіркелген оқиғалардың басым бөлігі зиянды бағдарламалар мен ботнеттердің белсенділігіне байланысты болған.
Интернет-алаяқтық – азаматтардың цифрлық қауіпсіздігіне төнген басты қатер
Киберқауіпсіздік мәселесінің ең өзекті бағыттарының бірі – интернет-алаяқтық. Соңғы жылдары қылмыстың бұл түрі күрделеніп, дәстүрлі телефон қоңыраулары мен жалған хабарламалардан бастап, әлеуметтік желілердегі жалған инвестициялық жобаларға, фишингтік сайттарға және жасанды интеллект көмегімен жасалатын алаяқтыққа дейін кеңейді.
Қазақстанда интернет-алаяқтықпен күреске ерекше назар аударылып отыр. Ресми мәліметтерге сәйкес, соңғы үш жылда елімізде интернет-алаяқтық фактілері 40 пайызға азайған. Алайда мәселенің өзектілігі әлі де жоғары.
2025 жылы Қазақстанда 27 892 интернет-алаяқтық фактісі тіркеліп, жәбірленушілерге 5 миллиард теңге қайтарылған. Ал 2026 жылдың басынан бергі деректер бойынша 14 414 осындай қылмыс тіркелген. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13 пайызға аз. Сонымен қатар биыл азаматтарға келтірілген залалдың 5,9 миллиард теңгесі өтелген.
Бұл сандар интернет-алаяқтықтың тек қаржылық шығынмен шектелмейтінін көрсетеді. Мұндай қылмыстар азаматтардың жеке мәліметтерінің таралуына, банк шоттарының бұғатталуына, несие міндеттемелерінің пайда болуына және қоғамдағы цифрлық қызметтерге деген сенімнің төмендеуіне әкелуі мүмкін.
Қазіргі кезде алаяқтар көбіне әлеуметтік инженерия әдістерін қолданады. Яғни олар техникалық жүйелерді бұзудан гөрі, адамның сеніміне кіріп, психологиялық қысым жасау арқылы қажетті ақпаратты алуға тырысады.
Мәселен, өзін банк қызметкері, құқық қорғау органының өкілі немесе мемлекеттік мекеменің маманы ретінде таныстырған алаяқтар азаматтарға хабарласып, шоттағы қаражатқа қауіп төніп тұрғанын айтып, ақшаны «қауіпсіз шотқа» аударуды талап етеді. Кей жағдайда жалған инвестициялық жобаларға ақша салуға үгіттейді немесе мессенджер арқылы келген сілтемеге өтіп, жеке мәліметтерін енгізуді сұрайды.
Мұндай әрекеттердің қауіптілігі – қылмыскерлердің азамат туралы алдын ала ақпарат жинап, сол мәліметтерді сенімді әңгіме құру үшін пайдалануында. Сондықтан жеке деректердің қорғалуы мен халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру интернет-алаяқтықтың алдын алуда шешуші мәнге ие.
Ұлттық антифрод орталығы: алаяқтыққа қарсы жаңа тетік
Қазақстанда қаржылық алаяқтықпен күресті күшейту мақсатында Ұлттық Банктің Антифрод орталығы іске қосылды. Оның негізгі міндеті – күмәнді қаржылық операцияларды жедел анықтау, ақпарат алмасуды қамтамасыз ету және ұрланған қаражаттың әрі қарай аударылуына жол бермеу.
2025 жылғы қарашадағы жарияланған мәліметтерге сәйкес, орталық 250-ден астам ұйымды біріктірген. Олардың қатарында екінші деңгейлі банктер, микроқаржы ұйымдары, байланыс операторлары, цифрлық сервистер және құқық қорғау органдары бар.
Орталық жұмыс істей бастағаннан бері 80 мыңнан астам алаяқтыққа қатысты оқиға тіркелгені хабарланған. Қаржы ұйымдары мен құқық қорғау органдарының үйлесімді жұмысы нәтижесінде жіберушілердің шоттарында 1,9 миллиард теңге сақталып, алушы тараптың шоттарында 400 миллион теңге бұғатталған. Бұған қоса, жәбірленушілерге 461 миллион теңге қайтарылған.
Бұл жүйенің маңыздылығы – алаяқтыққа қарсы күресте жекелеген ұйымдардың ғана емес, тұтас қаржы және құқық қорғау жүйесінің өзара байланысын қамтамасыз етуінде. Бұрын күмәнді операция туралы ақпараттың бірнеше ұйым арасында берілуіне уақыт кетсе, орталық арқылы мәліметтерді жедел алмасу мүмкіндігі кеңейді.
Тағы бір маңызды бағыт – дропперлікпен күрес. Дропперлер – алаяқтық жолмен алынған ақшаны өздерінің банк карталары немесе шоттары арқылы өткізуге келісетін адамдар. Кейбір азаматтар мұндай әрекетті оңай табыс көзі деп қабылдап, оның қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін ескермейді.
Ресми деректерге сәйкес, 2025 жылдан бастап дропперлік үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілгеннен кейін 1 018 дерек тіркеліп, 364 адам жауапқа тартылған.
Бұл мәселе әсіресе жастар арасында өзекті. Әлеуметтік желілерде «картаңды уақытша пайдалануға бер», «ақша қабылдап, басқа шотқа аудар», «комиссия алып отырасың» деген ұсыныстар жиі кездеседі. Алайда мұндай әрекет қылмыстық схеманың бір бөлігіне айналуы мүмкін. Сондықтан жастарға қаржылық және цифрлық сауаттылықты үйрету тек ақпараттық жұмыс емес, құқық бұзушылықтың алдын алудың маңызды құралы болуы тиіс.
Жасанды интеллект дәуіріндегі жаңа киберқатерлер
Киберқауіпсіздік саласындағы жағдайды күрделендіріп отырған факторлардың бірі – жасанды интеллект технологияларының жедел дамуы. Бұрын күрделі кибершабуыл ұйымдастыру үшін арнайы білім мен техникалық дайындық қажет болса, қазір автоматтандырылған құралдар қаскөйлердің жұмысын айтарлықтай жеңілдетті.
Жасанды интеллект арқылы жалған хаттар мен хабарламалар әзірлеуге, фишингтік сайттарды жасауға, зиянды бағдарламалардың кодын дайындауға және адамның дауысын немесе бейнесін қолдан жасауға болады.
Әсіресе дипфейк технологиялары алаңдаушылық туғызады. Бұл технология арқылы белгілі бір адамның бейнесін немесе дауысын жасанды түрде өзгертіп, шынайы көрінетін жалған аудио және бейнежазба жасауға мүмкіндік бар. Мұндай әдістерді алаяқтар азаматтардың туыстарының, басшыларының немесе мемлекеттік қызметкерлердің атынан жалған өтініш жасау үшін пайдалануы ықтимал.
Kursiv Research басылымының 2025 жылғы тамызда жарияланған KZ-CERT деректеріне сүйенген талдауында 2023 жылы 34,5 мың, ал 2024 жылы 68,1 мың киберинцидент тіркелгені көрсетілген. Дегенмен 2024 жылдан бастап статистикалық есепке бұрын ішкі есептерде ғана тіркелген кейбір ақпараттық қауіпсіздік оқиғалары да енгізілген. Сондықтан көрсеткіштердің өсуін тек шабуылдар санының нақты артуымен түсіндіру дұрыс емес.
Осы талдау барысында мамандар жасанды интеллектінің фишингтік хабарламаларды қазақ және орыс тілдерінде сауатты дайындауға, жалған сайттар құруға және интернеттегі осал тұстарды іздеуге қолданылып жатқанын атап өткен.
Демек, алдағы уақытта киберқылмыспен күрес тек дәстүрлі қорғаныс жүйелерін жетілдірумен шектелмеуі керек. Мемлекеттік органдар мен жеке сектор жасанды интеллект негізіндегі қауіптерді анықтайтын, күмәнді әрекеттерді автоматты түрде талдайтын және шабуылдарға жедел жауап беретін технологияларды енгізуге басымдық беруі қажет.
Жеке деректерді қорғау – азаматтардың конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету мәселесі
Киберқауіпсіздік туралы сөз қозғағанда, жеке деректердің қорғалуына ерекше тоқталған жөн. Өйткені азаматтардың аты-жөні, телефон нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі, мекенжайы, банк шоттары мен өзге де мәліметтері қылмыскерлердің қолына түскен жағдайда, олар түрлі заңсыз әрекеттерге пайдаланылуы мүмкін.
Дербес деректердің таралуы азаматтың жеке өміріне қол сұғумен қатар, қаржылық және құқықтық қауіп төндіреді. Мәселен, ұрланған ақпарат арқылы жалған аккаунт ашу, онлайн несие рәсімдеу, азаматтың атынан өтініш жіберу немесе басқа адамдарды алдау жағдайлары кездеседі.
Қазақстанда дербес деректерді қорғау бағытында заңнамалық талаптар мен мемлекеттік бақылау тетіктері күшейтіліп келеді. Ресми мәлімет бойынша, 2024 жылдан бері ақпараттық қауіпсіздік пен дербес деректерді қорғау талаптарының сақталуына қатысты 648 жоспардан тыс тексеру жүргізілген. Оның 480-і ақпараттық қауіпсіздікке, 168-і дербес деректерді қорғауға қатысты болған.
Бұл көрсеткіш ұйымдардың ақпаратты сақтау мен өңдеу кезінде жауапкершілігін арттыру қажеттігін көрсетеді. Әсіресе азаматтардың жеке мәліметтерін жинайтын мемлекеттік мекемелер, банктер, медициналық ұйымдар, білім беру мекемелері және коммерциялық компаниялар ақпараттық жүйелердің қорғалуына ерекше мән беруі керек.
Дербес деректерді қорғау тек техникалық міндет емес, азаматтардың заңмен қорғалатын құқықтарын қамтамасыз етудің маңызды шарты. Сондықтан ақпаратты заңсыз жинау, тарату немесе үшінші тұлғаларға беру жағдайларына қатысты жауапкершілік тетіктері тиімді жұмыс істеуі қажет.
Мемлекеттік деңгейдегі киберқорғаныс және ұлттық қауіпсіздік
Қазақстанның цифрлық кеңістігін қорғау мемлекеттік саясаттың маңызды бағыттарының біріне айналды. Өйткені кибершабуылдардың нысанасына тек жеке азаматтар мен коммерциялық ұйымдар ғана емес, мемлекеттік басқару жүйелері, энергетика, көлік, телекоммуникация және қаржы инфрақұрылымы да ілігуі мүмкін.
Мұндай нысандардың жұмысына кедергі келтіру елдің экономикалық тұрақтылығына және халықтың күнделікті өміріне тікелей әсер етеді. Мәселен, мемлекеттік ақпараттық жүйенің істен шығуы азаматтардың электрондық қызметтерді алуына кедергі келтірсе, банк жүйесіне жасалған шабуыл қаржылық операциялардың тоқтауына әкелуі ықтимал.
Осы тұрғыдан алғанда, Қазақстанда киберқорғаныс инфрақұрылымын жетілдіру, мемлекеттік ақпараттық жүйелердің осал тұстарын анықтау, деректерді сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету және киберинциденттерге жедел әрекет ету тетіктерін дамыту маңызды.
«Мемлекеттік техникалық қызмет» АҚ-ның деректеріне сәйкес, 2024 жылы 740 миллионнан астам кибершабуыл әрекеті бұғатталып, 6,5 мыңнан астам DDoS-шабуылға тойтарыс берілген. Бұл ақпарат елдің цифрлық инфрақұрылымына бағытталған қауіптердің ауқымын көрсетеді.
DDoS-шабуылдар кезінде қаскөйлер серверге немесе ақпараттық жүйеге шамадан тыс сұраныс жіберіп, оның қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Мұндай әрекеттер мемлекеттік порталдар мен қаржы ұйымдарының сервистеріне елеулі қауіп төндіруі мүмкін.
Сондықтан киберқорғаныстың тиімділігі шабуыл болғаннан кейінгі әрекетпен ғана өлшенбеуі керек. Ең маңыздысы – ықтимал қауіпті алдын ала анықтап, оның салдарын болдырмайтын жүйе қалыптастыру.
Бұл үшін мемлекеттік органдар арасында ақпарат алмасуды жетілдіру, ақпараттық жүйелерді тұрақты аудиттен өткізу, мамандардың біліктілігін арттыру және халықаралық тәжірибені енгізу қажет.
Киберқауіпсіздік мәдениеті: әр азамат нені білуі керек?
Киберқылмыспен күресте мемлекеттің, құқық қорғау органдарының және технологиялық компаниялардың жұмысы қаншалықты маңызды болса, азаматтардың жеке жауапкершілігі де соншалықты маңызды.
Себебі интернет-алаяқтықтың көптеген түрі адамның қарапайым сақтық шараларын сақтамауынан немесе ақпараттық сауаттылығының жеткіліксіздігінен туындайды. Құпиясөзді өзгелерге беру, белгісіз сілтемелерге өту, күмәнді қосымшаларды жүктеу немесе банк картасының деректерін бөгде адамдарға хабарлау – киберқылмыскерлерге мүмкіндік беретін негізгі факторлар.
Осыған байланысты мамандар азаматтарға бірнеше қарапайым, бірақ маңызды қауіпсіздік қағидаларын ұстануды ұсынады:
- Әрбір аккаунтқа күрделі әрі қайталанбайтын құпиясөз орнату.
- Екі факторлы аутентификацияны қосу.
- SMS арқылы келген растау кодтарын, банк картасының деректерін және құпиясөздерді ешкімге бермеу.
- Бейтаныс адамдар жіберген сілтемелер мен файлдарды ашпау.
- Банк немесе мемлекеттік орган қызметкері ретінде хабарласқан адамдардың кім екенін ресми байланыс арналары арқылы тексеру.
- Әлеуметтік желілерде жеке ақпаратты жариялауда сақ болу.
- Компьютер мен смартфонның бағдарламалық жасақтамасын тұрақты жаңартып отыру.
Бұған қоса, балалар мен жасөспірімдердің интернеттегі қауіпсіздігіне де назар аудару қажет. Өйткені олар әлеуметтік желілерде, онлайн ойындарда және түрлі цифрлық платформаларда жеке деректерін байқамай жариялап қоюы мүмкін.
Мектептер мен жоғары оқу орындарында киберқауіпсіздік негіздерін оқыту, интернеттегі алаяқтық түрлерін түсіндіру және жеке деректерді қорғау мәдениетін қалыптастыру жүйелі сипат алуы тиіс.
Киберқауіпсіздіктің болашағы: алдын алу, технология және жауапкершілік
Цифрлық экономиканың дамуы Қазақстан үшін жаңа мүмкіндіктермен қатар, жаңа жауапкершілік те жүктейді. Мемлекеттік қызметтердің электронды форматқа көшуі, қаржы операцияларының онлайн жүргізілуі және жасанды интеллект технологияларының кеңінен қолданылуы ақпараттық қауіпсіздікке қойылатын талаптарды күшейтуде.
Сондықтан киберқауіпсіздік саясаты бірнеше негізгі бағытқа сүйенуі керек.
Біріншіден, киберқорғаныс инфрақұрылымын жаңғырту қажет. Мемлекеттік және жеке сектордағы ақпараттық жүйелер халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай қорғалуы, тұрақты тексеріліп, ықтимал осалдықтар дер кезінде жойылуы тиіс.
Екіншіден, мамандар даярлау мәселесі маңызды. Киберқауіпсіздік саласында білікті кадрлардың болуы ұлттық цифрлық қорғаныстың негізін құрайды. Осы бағытта жоғары оқу орындарында мамандандырылған бағдарламаларды дамыту, кәсіби даярлық пен тәжірибелік оқытуды күшейту қажет.
Үшіншіден, халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру керек. Азаматтар интернеттегі қауіптерді ажырата біліп, жеке мәліметтерін қорғау жолдарын меңгеруі тиіс. Бұл жұмыс тек түсіндіру науқандарымен шектелмей, мектептен бастап жүйелі білім беру бағдарламаларына енгізілгені жөн.
Төртіншіден, мемлекет, бизнес және қоғам арасындағы ынтымақтастықты күшейту маңызды. Киберқауіптер шекараға бағынбайды. Сондықтан халықаралық ұйымдармен, технологиялық компаниялармен және өзге мемлекеттердің тиісті құрылымдарымен тәжірибе алмасу қажеттілігі артып келеді.
Бесіншіден, жасанды интеллект негізіндегі қауіптерге қарсы тұру тетіктерін дамыту керек. Дипфейктерді анықтау, күмәнді транзакцияларды бақылау, зиянды бағдарламаларды ерте кезеңде тану және кибершабуылдарды автоматты түрде тоқтату технологияларының әлеуетін тиімді пайдалану қажет.
Қазақстанның цифрлық дамуы киберқауіпсіздікті ұлттық қауіпсіздіктің негізгі құрамдас бөлігі ретінде қарастыруды талап етеді. Статистикалық мәліметтер интернет-алаяқтық пен ақпараттық қауіпсіздік қатерлерінің әлі де өзекті екенін көрсетіп отыр. Соңғы жылдары бұл бағытта бірқатар институционалдық және техникалық шаралар қолға алынғанымен, цифрлық кеңістіктегі қауіптер де үнемі өзгеріп келеді.
Ең бастысы, киберқауіпсіздік тек мемлекеттік органдар мен IT мамандарының міндеті болмауы керек. Ол – әрбір азаматтың жеке жауапкершілігіне, әрбір ұйымның жұмыс мәдениетіне және мемлекеттің жүйелі саясатына байланысты ортақ мәселе.
Цифрлық технологияларға деген сенім оларды қауіпсіз пайдалану мүмкіндігімен тікелей байланысты. Сондықтан киберқылмыстың алдын алу, азаматтардың жеке деректерін қорғау, ақпараттық жүйелердің тұрақтылығын қамтамасыз ету және цифрлық сауаттылықты арттыру Қазақстанның тұрақты дамуының маңызды шарты болып қала береді.
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