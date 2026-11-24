Әрбір сегізінші жас бос жүр: Британия жастары неге оқудан да, жұмыстан да тыс қалды?
Миллионға жуық британдық жас оқымайды да, жұмыс та істемейді.
Ұлыбританияда 16 мен 24 жас аралығындағы миллионға жуық жас жұмыс істемейді және білім алмайды. Елдің Ұлттық статистикалық қызметінің дерегінше, 2026 жылдың екінші тоқсанында мұндай жастардың саны 981 мың адамды немесе осы жас тобындағы барлық жастың 13%-ын құрады.
Жыл басында мұндай жастардың саны тіпті бір миллионнан асқан. Бұл 2013 жылдан бері алғаш рет тіркелген көрсеткіш.
Өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда, оқымайтын, жұмыс істемейтін және кәсіптік даярлықтан өтпейтін жастар саны 30 мыңға артты. Сонымен қатар 2026 жылдың бірінші тоқсанына қатысты бұл көрсеткіш дәл соншаға қысқарды.
Жас ерлер арасында оқумен де, жұмыспен де айналыспайтындардың үлесі 13,7%-ды, ал әйелдер арасында 12,3%-ды құрады. Нақты санмен айтқанда, бұл – 530 мың ер адам мен 451 мың әйел.
Олардың бәрі бірдей ресми түрде жұмыссыз деп саналмайды. 981 мың жас британдықтың 393 мыңы жұмыссыздар қатарына жатқызылды, яғни олар жұмыс іздеген және оған кірісуге дайын болған. Тағы 588 мың адам экономикалық тұрғыдан белсенді емес деп танылды. Бұл санатқа жұмыс іздемейтін немесе жақын арада жұмысқа кірісе алмайтын адамдар кіреді.
Статистиктер 18 бен 24 жас аралығындағы жастардың жағдайын бөлек бағалады. Бұл жас тобында оқу мен жұмыстан тыс жүрген 894 мың адам немесе 15,2% болды.
Британдық статистика ведомствосы деректердің жұмыс күшін зерттеу негізінде алынғанын және бағалау сипатында екенін ескертті.
Қысқамерзімді ауытқулар іріктеме ерекшеліктеріне байланысты болуы мүмкін, сондықтан мамандар ұзақмерзімді үрдістерге бағдарлануға кеңес береді.
Лондонда тұратын блогер Константин Пинаев мәселені көбіне мемлекеттің өзі туындатты деп санайды.
«Қазір жәрдемақыға отыру жұмыс табудан 100 есе оңай. Ал бұл жәрдемақылардан шығуға ешқандай ынта жоқ. Біреудің объективті түрде жұмыс істей алмайтыны немесе оқи алмайтыны түсінікті. Бірақ бізде бұл – рекордтық көрсеткіштер», – дейді ол.
Оның айтуынша, жастарға жұмыс табуға басқа да себептер кедергі келтіреді.
«Британияда адамдарды жалдау шынымен де, объективті түрде қымбат. Жасанды интеллект бізде бастапқы деңгейдегі көптеген қызметті жойып жіберді», – деп атап өтті Пинаев.
Мәселенің ушыққаны соншалық, олар оны үкімет деңгейінде шешуге кірісті.
17 қарашада Ұлыбритания билігі әлеуметтік көмек жүйесін реформалау туралы баяндама жариялады. Онда он жыл ішінде оқымайтын және жұмыс істемейтін жастардың үлесін қазіргі 13%-дан 6,8%-ға, кейін 5%-ға дейін төмендету ұсынылады.
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