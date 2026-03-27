Алатау қандай қала болады?
20 наурызда осы Конституциялық заң жобасы Парламент Палаталарының бірлескен отырысында бірінші оқылымда мақұлданған.
Парламент палаталарының бірлескен отырысында «Алатау қаласының арнаулы мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының жобасын екінші оқылымда Мәжіліс депутат Нұртай Сабильянов таныстырды. Ол заңдағы нормаларды түсіндіріп берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
«Алатау қаласының арнаулы мәртебесі туралы» Конституциялық заң жобасы Мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыру мақсатында әзірленіп, Алатау қаласының орнықты дамуы үшін жаңа құқықтық және экономикалық жағдайлар жасауға бағытталған.
Екінші оқылымға дайындау барысында Бірлескен комиссия Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары мен тұрақты комитеттерінің ұсыныстарын қарап, жан-жақты талқылады.
Депутаттардың түзетулері бойынша біріншіден, заң жобасының нормалары жаңа Конституция ережелеріне сәйкес келтірілді. Заң жобасының атауы енді «Алатау қаласының арнаулы құқықтық режимі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының жобасы болып өзгертілді, - деді депутат.
Екіншіден, Алатау қаласының даму перспективасын ескере отырып, арнаулы құқықтық режимнің жекелеген ережелерін қала маңындағы аймақта да қолдану мүмкіндігі нақтыланды.
Үшіншіден, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру шарттары мен инвестициялық ынталандыру шараларын айқындайтын «Алатау қаласының басым салалары», «бизнес-лицензия», «реттеуші рұқсат» және «салықтық преференция» сияқты жаңа ұғымдар енгізілді.
Бұл ретте бизнес-лицензия резиденттерге Алатау қаласының аумағында қызметін жүзеге асыру құқығын бере отырып, осындай қызметті жүзеге асырудың түрлері мен шарттарын айқындайды. Инвестициялық жобалар бойынша салық режимінің тұрақты болуы үшін «қаржылық орнықтылық» және ашықтық қағидаттары күшейтілді, - деп айтты Сабильянов.
Инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде инвестициялық міндеттемелердің сомалары, берілген жеңілдіктер мен преференциялар туралы мәліметтер ашық түрде қолжетімді болатындай орналастырылуға тиіс.
Төртіншіден, цифрлық бастапқылық қағидатын жетілдіру мақсатында депутаттардың түзетулерімен қала шаруашылығы салаларының, яғни абаттандырудың, инженерлік, көліктік және тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылымның, сондай-ақ қоғамдық қауіпсіздік жүйелерінің барлық деректері бірыңғай цифрлық платформада болады деп бекітілді.
Бесіншіден, кәсіпкерлер мен инвесторлар құқықтарының қорғалуын күшейтуге ерекше назар аударылды.
Бизнес субъектілеріне қатысты тексеру жүргізуді тек қана Бас прокуратура органдарының жүргізе алатыны туралы норма енгізілді.
Бұл іскерлік ортаның тұрақты әрі болжамды болуына қосымша кепілдік береді.
Алтыншыдан, Қазақстан Республикасының негізгі аумағында, оның ішінде өндірістік-өткізу тізбектерінің жекелеген элементтерін қалаға көшіру есебінен бизнесті қолдау үшін салықтық преференцияларды пайдалану мүмкіндігін болғызбайтын түзетулер егжей-тегжейлі пысықталып, бекітілді.
Бұл ретте біз экономикалық аймақтар жұмыс істейтін үздік халықаралық тәжірибелерді (соның ішінде Шэньчжэнь сияқты Қытайдың арнайы экономикалық аймақтарының тәжірибесіне) негізге алдық, - деп айтты Мәжіліс депутаты баяндамасында.
Жетіншіден, депутаттар бюджет қаражатының пайдаланылуын бақылауды күшейтуге қатысты түзетулер енгізді. Енді Үкімет пен Жоғары аудиторлық палатаның Қазақстан Республикасының Құрылтайына ұсынылатын жыл сайынғы есептерінің құрамына Алатау қаласы әкімшілігінің республикалық бюджет қаражаты бойынша бюджеттің атқарылуы туралы есебі енгізілетін болады.
Сондай-ақ, әкімшіліктің бюджеттің атқарылуы туралы есебі мен Алатау қаласын дамыту туралы жылдық есепті интернет-ресурстарда жариялап отырудың міндетті болуы қарастырылды.
Сонымен қатар, әкімшіліктің және әкімшілікті басқарудың жоғарғы алқалы органы ретіндегі Кеңестің құқықтық жағдайы нақтыланды. Алатаудың арнаулы құқықтық режимінің негізгі мәселелері бойынша шешімдерді Кеңестің қабылдайтыны туралы қағидат та ұсынылды.
Сегізінші, депутаттардың түзетулерінде Әкімшіліктің лауазымды адамдарының (бас атқарушы директор мен әкімшілік қызметшілерінің), сондай-ақ Алатау қаласының әкімі мен оның орынбасарларының өкілеттіктерін жүзеге асыру кезіндегі жауапкершілігін енгізу көзделді.
Бұдан басқа, әкімшілік актілеріне сот тәртібімен шағым жасау және олардың күшін жою мүмкіндігі нақтылануда. Мұндай жағдай осындай әкімшілік актілер Конституциялық заңның қағидаттары мен ережелеріне сәйкес келмеген кезде орын алуы мүмкін.
Тоғызыншы, «Инклюзивті Парламент» депутаттық тобының басшысы - депутат Ерлан Тұрсынбайұлы Әбдиев халықтың жүріп-тұруы шектелген топтарының қала ішінде еркін қозғалысына қолайлы жағдай жасауға қатысты түзетулер енгізді. Сондай-ақ, ол сәулет және қала құрылысы қызметін реттеу кезінде инклюзивті әрі жайлы орта қалыптастыру үшін универсалды дизайнды қолдануды да ұсынады, - деп айтты ол.
Оныншы, депутаттардың түзетулерімен әкімшілік актілері Экология кодексінің талаптарымен салыстырғанда қоршаған ортаны қорғаудың неғұрлым жоғары деңгейін қамтамасыз етуге тиіс туралы ұсыныс енгізілді.
Айта кетейік, отырыста Парламент «Алатау қаласының арнаулы құқықтық режимі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңын қабылдады.
- Енді несие алу қиындайды: Кімдерге ақша берілмейді?
- Жұмыссыздарға ақша төленеді: Өтінішті қалай беруге болады?
- Үш минуттық неке: Қалыңдық үйленген соң күйеу жігітінің бір ауыз сөзі үшін қайта ажырасты
- 1 млрд теңге: Құрамында алтыны бар құмды шетелге шығару әрекетінің жолы кесілді
- LRT конструкциясы: Астаналық жүргізуші тегін суға көлігін жуып алды