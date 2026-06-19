Алматыдағы жол апаты: Қаза тапқан қыздың әкесі мәлімдеме жасады
Алматыдағы Әл-Фараби даңғылындағы жол-көлік оқиғасы салдарынан қаза тапқан қыздың әкесі күтпеген мәлімдеме жасап, соттан өзін жәбірленуші ретінде тануды сұрады.
Әкесінің мүддесін қорғайтын адвокат Мейірман Шекеевтің айтуынша, бұл талап Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 71-бабына негізделген. Аталған бапқа сәйкес, қылмыстық құқықбұзушылық салдарынан моральдық, физикалық немесе мүліктік зиян шеккен тұлға жәбірленуші деп танылады.
Заңда адамның өліміне әкелген қылмыстар бойынша жәбірленушінің құқықтарын оның жақын туыстары жүзеге асыратыны көрсетілген. Олардың қатарына марқұмның жұбайы, ата-анасы және өзге де жақын туыстары кіреді.
Адвокаттың сөзінше, егер қылмыстық құқықбұзушылықтан бірнеше адам моральдық зиян шексе, олардың әрқайсысы жәбірленуші ретінде танылуы мүмкін.
Марқұмның ата-анасының бірі жәбірленуші деп танылған жағдайда, бұл екінші ата-ананы да жәбірленуші ретінде тануға кедергі болмайды. Өйткені баласынан айырылған әрбір ата-анаға жеке моральдық зиян келтіріледі, – деді қорғаушы.
Сондай-ақ қорғаушы ҚПК-нің 109-бабына сәйкес, процеске қатыспайтын тұлғалар да заңда көзделген негіздер болған жағдайда өздерін жәбірленуші, азаматтық талап қоюшы немесе азаматтық өкіл ретінде тануды талап етуге құқылы екенін атап өтті.
Адвокаттың айтуынша, қыздың әкесі бұған дейін сот процесіне қатыса алмаған. Себебі ол қызының жерлеу рәсімдерін ұйымдастырумен айналысқан. Кейінірек ол бұрынғы жұбайының, яғни марқұмның анасының кінәлі деп танылған тұлғаны кешіргенін білген.
Осыған байланысты әкесі өзін жәбірленуші ретінде танып, іске қатыстыруды және сотта өз уәждерін айтуға мүмкіндік беруді сұрады.
Еске салайық, басты сот отырысына жол апатында марқұм болған үш адамның тек екеуінің туыстары қатысқан болатын. Олар күдікті Александр Пакты кешірім беріп, тек шартты жаза тағайындауды сұраған болатын.
Ал 8 маусымда үшінші жәбірленуші тарап та Пакқа кешірім бергені белгілі болды.
Сонымен қатар, сот отырысы барысында Пак кінәсін толық мойындады.
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