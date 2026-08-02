Жерде магниттік дауыл соғады: Қазақстанда шарықтау шегі қашан болады?
Күндегі жарқылдан кейін Жерге плазма бұлты жетіп, магниттік дауыл туғызады.
2 Тамыз 2026, 20:55
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