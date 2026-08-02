2 тамыздағы валюта бағамы: доллар мен еуро қаншадан сатылып жатыр?
2 Тамыз 2026, 08:40
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2 Тамыз 2026, 08:402 Тамыз 2026, 08:40
178Фото: unsplash.com
2 тамыздағы мәлімет бойынша, Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарының сатып алу және сату бағамы жаңарды.
Астанадағы орташа бағам:
- АҚШ доллары – сатып алу 469,01 теңге, сату 475,75 теңге;
- Еуро – сатып алу 536,97 теңге, сату 546,96 теңге;
- Ресей рублі – 5,60–5,80 теңге аралығында саудалануда.
Алматыдағы орташа бағам:
- АҚШ доллары – сатып алу 472,37 теңге, сату 474,59 теңге;
- Еуро – сатып алу 542,06 теңге, сату 547,93 теңге;
- Ресей рублі – сатып алу 5,62 теңге, сату 5,77 теңге.
Шымкенттегі орташа бағам:
- АҚШ доллары – сатып алу 473,17 теңге, сату 475,21 теңге;
- Еуро – сатып алу 540,81 теңге, сату 546,00 теңге;
- Ресей рублі – сатып алу 5,66 теңге, сату 5,73 теңге.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамы бойынша:
- 1 АҚШ доллары – 473,59 теңге;
- 1 еуро – 544,68 теңге;
- 1 Ресей рублі – 5,94 теңге.
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