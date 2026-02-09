"Актив Ломбард" ісі: 19 млрд теңгеге заңсыз микрокредит берілген

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактілері бойынша С.С. Койнов пен басқа да қатысы бар тұлғаларға қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Еске салсақ, өткен жылдың қыркүйек айында комиссиялық дүкен ретінде жасырынған ірі ломбардтар желісі арқылы заңсыз микрокредит беру схемасы анықталған болатын.
«Актив Ломбард» желісінің иесі С.С. Койнов комиссиялық қызметті пайдалана отырып, жеке тұлғаларға жасырын түрде микрокредит берудің заңсыз схемасын ұйымдастырды деген күдікке ілінді.
Қызметіне заңдылық сипат беру үшін С.С. Койнов материалдық-техникалық базасы мен әкімшілік ресурстары бар өзіне бағынысты «Актив Ломбард» ЖШС-ін пайдаланып, сенімді тұлғалардың атына тіркелген және формалды түрде комиссиялық саудамен айналысқан «One Billion Sales», «The Best Seller» және «Shark in Sales» ЖШС сияқты байланысы бар заңды тұлғалар желісін құрды.
Аталған компаниялар «Актив Маркет» бірыңғай брендімен әрекет етіп, іс жүзінде мүлікті кепілге алып, жоғары пайыздық мөлшерлемемен микрокредиттер беру үшін пайдаланылған. Комиссиялық бөлімшелер «Актив Ломбард» ЖШС филиалдарымен бір ғимаратта орналасқан, ал клиенттерге қызмет көрсетуді бірдей қызметкерлер жүзеге асырған.
Клиенттермен жасалған комиссиялық шарттар формалды және жалған сипатта болған. Сыйақы мөлшерлемесінің орташа деңгейі тәулігіне 1,73%-дан 2,07%-ға дейін жетіп, белгіленген нормадан (0,3%) 5 есеге жоғары болған, бұл азаматтардың құқықтарының елеулі бұзылуына әкелген.
Нәтижесінде 1,9 млн-нан астам шарт жасалып, қылмыстық кіріс көлемі 19 млрд теңгеден асқан.
Тергеу материалдарына сәйкес, қылмыстық кірістердің шығу көзін жасыру мақсатында С.С. Койнов оларды заңдастырудың көп деңгейлі схемасын әзірлеп, іске асырған.
Ол үшін байланысы бар компаниялармен жасалған жалған шарттар, сондай-ақ банктік шоттар арасында ақшаны бірнеше рет аудару арқылы кейіннен дивиденд түрінде шығару пайдаланылған. Осы тәсілмен 5 млрд теңгеден астам қаражат шығарылған.
Сонымен қатар, С.С. Койнов бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеу саласында формалды түрде қызмет көрсеткен «Zeus Co» ЖШС-ін тіркеген. Бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу және сүйемелдеу қызметтері көрсетілді деген желеумен байланысы бар компаниялармен құны асыра көрсетілген шарттар жасалып, нәтижесінде «Zeus Co» ЖШС шоттарына 2,5 млрд теңге түскен, оның 2,2 млрд теңгесі С.С.Койновқа дивиденд түрінде аударылған.
Сот санкциясымен конфискациялау мақсатында жалпы құны 8,9 млрд теңге болатын жылжымалы және жылжымайтын мүлікке, жарғылық капиталдағы үлестерге және зергерлік бұйымдарға тыйым салынды.
Тыйым салынған мүлік қатарында: елордадағы 4 пәтер және 2 тұрғын үй, БАӘ-дегі 4 апартамент, 6 автокөлік, оның ішінде Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport, сондай-ақ депозиттік шоттардағы 2,7 млрд теңге көлеміндегі ақшалай қаражат бар.
С.С. Койнов қамауға алынды. Оның төрт сыбайласына қатысты елден шықпау және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
Қазақстан Республикасы ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.