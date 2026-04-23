Аида Балаева қазақстандықтарды Ұлттық кітап күнімен құттықтады
«Кітап оқитын ұлт – болашақтың негізі» екендігін айттты министр.
Қазақстан Ұлттық кітап күні мен Кітапханашы күнін атап өтуде. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева халыққа үндеу тастап, кітап оқудың қоғам дамуындағы маңызды рөлін атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлттық кітап күнімен қатар Кітапханашылар күні Қазақстанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен бекітілген.
Президент кітаптың қоғам дамуындағы айрықша орнын үнемі айтып келеді. Мемлекет басшысы: «Кітап оқыған ұрпақ озық ойлы болады. Сапалы ұлт осындай құндылықтар арқылы қалыптасады» деген болатын. Бүгінде елімізде 12 мыңға жуық кітапхана бар. Бұл салада 20 мыңға тарта маман еңбек етіп жүр. Мемлекет басшысы жуырда атап өткендей, кітап әлі де білім мен тұлғалық дамудың маңызды қайнар көзі болып қала береді. Осыған орай қазіргі уақытта кітапхана ісін жаңғыртуға ерекше мән беріліп отыр. Кітапханалар автоматтандырылған жүйелерге көшіп, жасанды интеллект технологияларын енгізіп, электрондық ресурстарын дамытып келеді. Соның нәтижесінде азаматтарға кітап қорына қашықтан қол жеткізу мүмкіндігі кеңейе түсті. Мемлекеттік онлайн платформаларда да тұрақты өсім байқалады. Электрондық кітапхана ресурстарын пайдаланушылар саны 30 пайызға артып, 718 мың адамға жетті. Жалпы, кейінгі бес жылда онлайн оқырмандар саны 4 миллионнан, электрондық форматта қаралған кітаптар саны 9 миллионнан асып отыр, – деді министр.
Сонымен қатар балалар әдебиеті де дамып келе жатқанын айтты.
Ең бастысы, ел ішінде кітап оқуға деген қызығушылықтың тұрақты түрде артып келе жатқаны анық байқалады. Әсіресе балалар әдебиетіне сұраныс едәуір көбейді. Тек соңғы бір жылдың өзінде балалар кітаптарына сұраныс 75 пайызға артса, қазақ тіліне аударылған классикалық қазақ әдебиеті мен әлем классикасына деген қызығушылық 50 пайызға өсті. Бұл Қазақстандағы оқырман қауымның ауқымы кеңейіп, талғамы тереңдеп, санасы сергек бола түскенін аңғартады.
Министр «Кітап оқитын ұлт» тұжырымдамасы жүйелі жүзеге асып жатқанын айтты.
Президенттің «Кітап оқитын ұлт» тұжырымдамасы аясында елімізде кітапханалар салу және оларды жаңғырту бағытында ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр. Астана, Алматы және Қызылорда қалаларында жаңа Президент кітапханалары салынатын болды. Қазірдің өзінде 36 қалалық және ауылдық кітапхана жаңғыртылды. Ал, 2026 жылы тағы 30 кітапхананы жаңарту жоспарланып отыр. Бүгінде Ұлттық кітап күні жаңа мазмұнда, кең көлемде аталып өтіп жатқанын да ерекше атап өткен жөн. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Ұлттық кітап күніне орай бүкіл ел көлемінде онкүндік ұйымдастырды. Оған білім және мәдениет ұйымдары, кітапханалар, колледждер, жоғары оқу орындары мен қоғамдық бірлестіктер қатысуда. Түрлі ақпараттық алаңдарда кітапқа, кітап оқуға, кітапханалардың рөліне және оқу мәдениетін дәріптеуге арналған 10 мыңға жуық материал жарияланды. Жалпы ел бойынша кітап оқу мәдениетін дамытуға және қоғамның зияткерлік әлеуетін нығайтуға бағытталған 100 мыңға жуық іс-шара өтіп жатыр. Олардың қатарында кітап фестивальдері, жәрмеңкелер, авторлармен кездесулер, түрлі акциялар, әдеби кештер, балалар мен жастарға арналған ағартушылық іс-шаралар бар. Қаламгерлер мен баспа ісін мемлекеттік қолдау жүйесі де тұрақты түрде дамып келеді. Елордада өтіп жатқан IX халықаралық Astana Eurasian Book Fair кітап көрме-жәрмеңкесінде бүгін «Ұлттық кітап» байқауы қорытындыланды. Тоғыз аталым бойынша жеңімпаздар анықталып, «Жыл кітабы» да жарияланады. Сонымен қатар жас жазушыларға арналған Президенттік арнаулы әдеби сыйлық, «Қазақстанның халық жазушысы» құрметті атағы және «Айбоз» ұлттық әдеби сыйлығы тағайындалған. Қазақстан Жазушылар одағымен стратегиялық әріптестік аясында да бірқатар ірі жобалар жүзеге асырылып келеді. Олардың қатарында «Жаңа Қазақстанның әдеби-танымдық панорамасы» және «Жазушылардың әдеби шеберлік мектебі» жобалары бар. Биыл Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан және Өзбекстан арасындағы мәдени-әдеби байланысты нығайтуға, шығармашылық ықпалдастықты дамытуға бағытталған «Түркі әлемінің әдебиеті» атты жаңа жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Сонымен бірге министрлік көркем шығарма арқылы қарапайым еңбек адамдарының өз ісіне адалдығын насихаттауды мақсат еткен «Ерлік пен еңбек дастаны» республикалық байқауын ұйымдастырды. Кейінгі он жыл ішінде мемлекеттік қолдау аясында 2 мыңнан астам кітап жарық көріп, олардың жалпы таралымы 6 миллион данадан асты.
Аида Балаева қазақстандықтарды айтулы датамен құттықтады.
Құрметті достар! Қазіргі қоғамда кітапты білім мен парасаттың, мәдениет пен руханияттың асыл арнасы ретінде бағалай білудің маңызы айрықша. Кітап оқуды қолдау – бұл білімге жасалған инвестиция ғана емес, ойлы, жауапты, зерделі ұлт қалыптастыруға қосылған үлес. Барша кітапханашыларды, жазушыларды, баспагерлерді, сала мамандарын және оқырман қауымды Ұлттық кітап күнімен және Кітапханашылар күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Ең оқылған:
- АҚШ–Иран келіссөзі: Тегеран әлі ресми қатысуын растаған жоқ, бірақ келісімге рұқсат берілгені айтылды
- Астанада медицина қызметкеріне күш қолданған ер адам сотталды
- Астанада Моңғолия Ұлттық академиялық өнер театрының концерті өтті
- Трамп Иранмен атысты тоқтату режимін ұзартатынын мәлімдеді
- Астанада электросамокат жүргізушілеріне бақылау күшейтілді