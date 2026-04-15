Аида Балаева: Мемлекет мәдениет саласына ерекше мән береді

«Жастар» театры 2025 жылы Алжирде өткен The International Cultural Festival of Desert Theatre фестивалінде бас жүлдені жеңіп алды.

Мәдениет және ақпарат министрлігі Бүгiн 2026, 09:30
Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Шымкент қаласындағы «Жастар» театрына барып, Мұхтар Әуезовтің трагедиясы желісінде сахналанған «Еңлік – Кебек» спектаклін тамашалады.

Қойылым – қазақ драматургиясының алтын қорына енген, ұлт рухы мен халықтың тарихи тағдырын терең бейнелейтін көрнекті туынды. Театр ұжымы спектакльді жаңа режиссерлік шешіммен ұсынып, классикалық шығарманы заманауи сахналық тіл арқылы жаңаша пайымдаған.

Театрға сапары аясында Аида Балаева ұжымның тыныс-тіршілігімен танысып, қызметкерлермен кездесу өткізді.

Мемлекет басшысы мәдениет саласына ерекше мән береді. Президент ұлт рухын асқақтатып, рухани тұтастықты нығайтып жүрген сіздер – мәдениет қайраткерлерінің еңбегін әрдайым жоғары бағалайды, – деді ол.
 
Биыл «Жастар» театрының ашылғанына бір жыл толып отыр. Қазіргі уақытта театр репертуарында 10 қойылым бар. Жас театр халықаралық деңгейде де танылып үлгерді. 2025 жылы Алжирде өткен The International Cultural Festival of Desert Theatre фестивалінде бас жүлдені жеңіп алды.

Сонымен қатар 2026 жылғы сәуірде Франциядағы GRRRANIT – Scène nationale de Belfort театрымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.

Сондай-ақ театр Италия, Корея және Канада елдеріндегі әріптестерімен әріптестік байланыс орнатып, бірлескен жобаларды жүзеге асыру және халықаралық фестиваль ұйымдастыру бағытындағы мүмкіндіктерді қарастырып отыр.

Бүгінде театр ұжымында 145 адам еңбек етеді. Оның ішінде 50 әртіс және 18 шығармашылық құрам өкілі бар.

Айта кетейік, бұған дейін Шымкентте Мәдениет және өнер университеті құрылып, жаңа Опера және балет театры салынатынын жазған едік.

Сондай-ақ Шымкент қаласында ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан музыкалық білім беру саласының педагогтеріне мемлекеттік наградалар тапсырды.

