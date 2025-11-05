Аида Балаева: Ақпарат – басты ресурс, медиа алаңындағы ашық диалог маңызды

Елордада өтіп жатқан Astana Media Week дәстүрлі медиа апталығының ашылу салтанатында Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның құттықтау сөзі оқылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Дәстүрлі Astana Media Week форумы тәжірибе мен ақпарат алмасудың маңызды алаңына айналды. Биылғы медиа апталық осы дәстүрді лайықты түрде жалғастырып отыр. Ақпарат – басты ресурсқа айналған заманда біздің осындай басқосуларымыздың маңызы ерекше. Осындай алаңда ғана біз өзекті мәселелерді ашық талқылап, қорытынды жасап, соның негізінде бизнес пен мемлекеттік басқару жүйесіне қатысты маңызды шешімдерді талқылай аламыз, - делінген министрдің құттықтауында.
Айтуынша, бүгінде Қазақстан кеңістік пен уақыт тоғысындағы ерекше кезеңді бастан өткізуде.
Мемлекет қоғам мен медиа азаматтардың сұранысына сай елдің алдағы дамуының бағыт-бағдарын айқындап береді. Мемлекет басшысының «Әділетті Қазақстанды құру ісінде осындай өзара бекем байланыс берік іргетасқа айналуға тиіс» дегені де бекер емес. Қазіргі кезде дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдары мен медиа арасындағы бәсекелестік күшейіп отырғаны жасырын емес, - деді Аида Балаева.
Бұған дейін елордада Astana Media Week дәстүрлі медиа апталығына қызу дайындық жүріп жатқаны, сондай-ақ оның басталғаны хабарланған еді.